ノルディックスキー・ジャンプ女子は、日本時間８日午前２時４５分から個人ノーマルがいよいよ行われる。

今季のＷ杯で６勝を挙げる丸山希（北野建設）の金メダル、そして、日本勢メダル第１号の期待がかかる。 ジャンプ陣は、２日にイタリア入りし、５日初飛び、６日も練習を行い本番前に６本のジャンプを飛び調整した。昨夏に行われたサマーグランプリ（ＧＰ）後にジャンプ台が改修され、カンテ（飛び出し口）の角度が下がるなどしたため、感覚をつかむのに苦労していたが、５日に「しっくりこない」と話した丸山も、６日には「修正できた」と手応えを伝えている。

初五輪でも「普通です」とまったく物おじしていない。自然体ならさらに金メダルの可能性は高まる。

１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）にもチャンスがある。昨季からＷ杯で表彰台に立てていないとはいえ、踏み切りで本来の鋭さが戻っている。足を前後して着地するテレマーク姿勢も安定してきており、高梨らしいビッグジャンプが出れば、逆転での女王奪回はある。

チームの柱、伊藤有希（土屋ホーム）は、今季、助走路の滑りが安定せず苦戦している。ただ、Ｗ杯９勝を挙げる実力者。本番に合わせてくれば、当然、メダルに手が届く。

３大会連続出場の勢藤優花（オカモトグループ）が台風の目。ジャンプ台こそ改修されているとはいえ、今夏のサマーＧＰで３、２位と結果を出した。当地のジャンプ台の助走路は、日本の山形・蔵王のジャンプ台のように、緩やかでＧが感じづらい台だが、勢藤は「相性がいい」と好感触をつかんでおり、浮上の余地は十分ある。

２季連続でＷ杯個人総合を制している怪物ニカ・プレブツ（スロベニア）の壁は高いが、４人一丸で挑その牙城を崩しにいく。