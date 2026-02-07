JR東海リテイリング・プラスは、名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」と温泉をコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を、2026年2月10日から3月2日まで開催します。

このフェアでは、普段ぴよりんを購入できない東京・静岡・岐阜県の一部店舗で限定販売を行うほか、温泉をモチーフにしたオリジナルグッズや温泉地をイメージしたグルメも登場します。

JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」

開催期間：2026年2月10日〜3月2日

開催場所：東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」

展開商品数：20品

温泉に浸かる「ぴよりん」を描いたキービジュアルは、湯けむりや山、新幹線のイラストとともにフェアの雰囲気を演出しています。

伊藤園商品を含む税込700円以上の購入で、ぴよりん手作り体験やオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催されます。

温泉ぴよりんおでかけセット

価格：1,200円（税込）

販売店舗：東京駅・静岡駅・岐阜駅（各日数量限定）

フェア限定フレーバー「温泉ぴよりん」と定番ぴよりんをセットにした商品です。

東京駅と岐阜駅では「TOKAI STATION POINT」アプリでの事前抽選を実施し、購入券を持つ方のみ購入できます。

静岡駅では店頭販売を行い、おひとり様1会計2セットまで購入可能です。

温泉ぴよりん

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジとキャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアでやさしく包んだ限定フレーバーです。

温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいが楽しめます。

断面には、オレンジ色の鮮やかなキャロットペーストが層になって見えます。

通常の1.1〜1.3倍の糖度を持ち、β-カロテンは一般のにんじんの約1.5倍含まれています。

中心部まで濃いオレンジ色で、緑黄色野菜の天然成分が豊富に詰まっています。

事前抽選の申し込み方法

抽選申し込み期間：2026年2月10日〜2月15日23:59まで

当選通知：2月18日ごろにTOKAI STATION POINTアプリ内で通知

アプリ内で「クーポン」をタッチし、購入したい日付・エリアのクーポンを選択します。

「今すぐ使う」をタッチし、スワイプして「使用済み」になれば申し込み完了です。

ケロリン桶

価格：2,750円（税込）

富山めぐみ製薬の「ケロリン桶」と「ぴよりん」がコラボしたオリジナルグッズです。

黄色い円形の桶に、温泉に入る「ぴよりん」のイラストが描かれています。

「ぴよりんの湯」「ケロリン」「内外薬品」の文字がデザインされ、温泉気分を自宅でも楽しめます。

ケロリンミニ桶 キーホルダー

価格：800円（税込）

銀色のナスカン付きで、黄色い円形プレートが揺れるキーホルダーです。

手ぬぐい帽子をのせた「ぴよりん」と「ぴよりんの湯」の文字がプリントされています。

ぴよりん×温泉 巾着2枚セット

価格：1,210円（税込）

水色の巾着には桶風呂に入った「ぴよりん」と湯気のマーク、「ぴよりんの湯」の文字が描かれています。

ピンクの巾着は温泉旅を楽しむ「ぴよりん」の総柄で、のれんや湯気マーク、うちわ・牛乳瓶・下駄など温泉小物のイラストが散りばめられています。

ぴよりん×温泉 ぷくっとキーホルダー

価格：770円（税込）

温泉に浸かる「ぴよりん」のぷっくりとした立体感が魅力のキーホルダーです。

ぴよりん×温泉 ロッカーキー風アクリルキーホルダー（全6種）

価格：単品990円／BOX販売5,940円（税込）

温泉アイコンの札が付いた、コイルリング付きのロッカーキー風アクリルキーホルダーです。

札には「ぴよりんの湯」の文字と、桶や手ぬぐいなど温泉モチーフのイラストが描かれています。

ブラインド商品となっており、BOXで購入すると全6種が揃います。

ぴよりん×温泉 牛乳瓶のフタ 缶バッジ（全5種）

価格：単品330円（税込）

温泉に浸かる「ぴよりん」と牛乳瓶のフタをイメージしたデザインの缶バッジです。

ブラインド商品で、全5種からランダムで1つが入っています。

ぴよりん×温泉 フレークシール

価格：660円（税込）

温泉に浸かる姿や桶風呂、タオル姿、体重計・扇風機など湯上がりモチーフの「ぴよりん」イラストが26ピース（全13種類×2）入っています。

ぴよりん×温泉 ミニトートバッグ

価格：2,750円（税込）

生成り色のトートバッグに、温泉に浸かる「ぴよりん」のイラストが描かれています。

頭には手ぬぐいのような白い布、周囲には岩と湯気の表現があり、ほっこりした温泉気分を演出します。

ぴよりん×温泉 温泉タオル

価格：880円（税込）

黄色いタオルに、「ぴよりん」が温泉に浸かるイラストと湯けむりマークがプリントされています。

「羽を休める秘湯 ぴよりんの湯」とデザインされ、旅のおともにぴったりです。

ぴよりん×温泉 Tシャツ（S・M・Lサイズ）

価格：各4,400円（税込）

黒の半袖Tシャツの胸元に、温泉に浸かる黄色い「ぴよりん」のワンポイント刺しゅうが入ったデザインです。

湯気の表現や白いタオルが細部まで再現されています。

ヘアバンド（先行発売商品）

価格：1,320円（税込）

温泉に浸かる「ぴよりん」をイメージしたヘアバンドです。

洗顔やスキンケアの際に便利なアイテムで、フェアに先行して発売されます。

温泉地をイメージしたグルメ

とり天サンド：398円（税込）

米サンド 豚の味噌漬け（信州味噌使用）：370円（税込）

米サンド タレカツ丼風：375円（税込）

そばめし（マヨネーズ入り）：210円（税込）

大分県名物「とり天」を使用したサンドイッチは、タルタルソースがアクセントになっています。

信州味噌だれに漬けた豚肉を焼成した米サンドや、新潟県の郷土料理タレカツ丼をイメージした米サンドも登場します。

兵庫県のB級グルメ「そばめし」をおむすびにした商品は、どろソース入りマヨネーズをトッピングしています。

ぴよりんのクリームボックス プリン味：288円（税込）

港シフォン ミルクコーヒー味：410円（税込・2月17日発売）

ぴよりんの湯上り 牛乳風ベーグル：228円（税込）

ぴよりんのミルクコーヒーバウム：189円（税込）

福島県郡山市発祥の菓子パン「クリームボックス」とコラボした商品は、食パンにプリン味のクリームを塗ったやさしい味わいです。

湯上がりの一杯をイメージしたミルクコーヒー味のシフォンケーキやバウムクーヘンも登場します。

練乳・牛乳の配合量を増やした特濃のミルクベーグルは、ミルクの風味がより味わえます。

ぴよりん手作り体験などが当たるキャンペーン

レシート有効期間：2026年2月10日〜3月2日

応募期間：2026年2月10日〜3月5日23:59まで

伊藤園商品（チルド品・嗜好品除く）を含む税込700円以上の購入レシートで応募できるキャンペーンを開催します。

「ぴよりん手作り体験」または「ぴよりん温泉グッズ サウナハット」、「お〜いお茶 600ml 1ケース（24本入り）」が当たります。

温泉とコラボした限定フレーバーやオリジナルグッズで、温泉旅気分を楽しめるフェアです。

普段は名古屋でしか買えない「ぴよりん」を、東京や静岡、岐阜でも味わえる貴重な機会となっています。

温泉地をイメージしたグルメや、富山めぐみ製薬とのコラボグッズなど、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。

JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」の紹介でした

よくある質問

Q. 「温泉ぴよりんおでかけセット」はどこで購入できますか？

東京駅のプレシャスデリ東京（2月24日・25日・事前抽選）、静岡駅のプレシャスデリ＆ギフト静岡（2月26日・店頭販売）、岐阜駅のPLUSTAアスティ岐阜（2月27日・事前抽選）で購入できます

Q. 事前抽選の申し込み方法は？

「TOKAI STATION POINT」アプリで2月10日から2月15日23:59まで申し込みできます。当選通知は2月18日ごろにアプリ内で通知されます

Q. オリジナルグッズはオンラインでも購入できますか？

2月17日10:00から「PLUSTA ONLINE STORE」とJR東海MARKET内で販売開始されます。10種類のグッズが購入可能です

Q. キャンペーンの応募方法は？

伊藤園商品（チルド品・嗜好品除く）を含む税込700円以上の購入レシートで、2月10日から3月5日23:59まで応募できます

Q. 温泉ぴよりんの特徴は？

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジとキャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアで包んだ限定フレーバーで、温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 温泉とコラボした限定フレーバーが登場！JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」 appeared first on Dtimes.