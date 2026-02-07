オーイシマサヨシ＆鈴木愛理、冠番組5周年のイベント開催 豪華ゲストも発表
テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』の番組開始5周年を記念したイベントが、5月20日に東京・東京ドリームパーク内・SGCホール有明で開催することが決定した。
【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像
オーイシマサヨシ＆鈴木愛理がMCを務める同番組。2人が披露する渾身の歌唱動画は1000万再生を超えるものも多数、総再生数3億回超えの「YouTube界のお化けコンテンツ」だ。
今回のイベントタイトルは、『オーイシマサヨシ×鈴木愛理の でしょフェス!!2026 有明でありったけのアリガトウ◆（◆＝ハート） 5周年GO!GO!GO!でしょ!!』。今回で第2回となる「でしょフェス!!」、前回開催したCLUB CITTA’(川崎)では、キャパシティをはるかに上回る応募があった。今回は、キャパシティを前回の倍以上となる3000人規模にスケールアップ。会場となる「SGCホール有明」は、今年3月に開業するテレビ朝日の複合型エンタテインメント施設【東京ドリームパーク（TDP）】内の多目的ホールとなる。
イベントには、ゲストとしてこっちのけんと、TRUEの出演が決定。2人とも番組に何度も出演してきた「でしょでしょ!!ファミリー」の一員。オーイシとこっちのけんとでコラボした「はいよろこんで」や、オーイシとTRUEがコラボした「Sincerely」など、すでに大反響のコラボ歌唱動画を公開している。今回もオーイシ、鈴木とのコラボはもちろん、カバー歌唱・持ち歌披露を織り交ぜた、「でしょフェス!!」ならではのゴージャスなセットリストを届ける。詳細は、今後番組や公式SNSなどで随時発表される。さらに今回は、番組5周年を記念したスペシャル企画も実施予定だ。
■オーイシマサヨシ コメント
YouTube番組派生の大きな音楽イベントって、周りを見渡してもあまり無かったりするので、1個のベンチマークになりたいと思います！僕らが最終目標とするのは「東京ドーム」なので、今回はまずその礎になればいいという思いで頑張ります！
■鈴木愛理 コメント
番組が始まってちょうど5周年のタイミングでフェスを開催させていただけるので、いつも見てくれている方にありがとうという気持ちと、でしょでしょ!!が今まで以上にどんどん大きくなっていくよ！という想いが伝わればいいなと思っています。「GO！GO！GO！」の精神でみんなで盛り上がりたいです！
