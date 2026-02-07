フィギュアスケートの10年バンクーバー五輪7位入賞の織田信成氏（38）が6日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。バンクーバー五輪の選手村で爆食したエピソードを披露した。

ミラノ・コルティナ五輪が6日に開幕。カーリング男子で18年平昌五輪代表の山口剛史（SC軽井沢クラブ）とともにゲスト出演し、五輪選手村の裏側を大公開した。

バングーバー五輪のフィギュアスケート男子は、日本から3選手が出場。高橋大輔氏が銅メダルを獲得し、織田氏は7位入賞、小塚崇彦氏は8位入賞と全員が入賞を果たした。

織田は懐かしそうに振り返り、「打ち上げで、みんなでマクド爆食しました」と選手村の食堂に併設されたマクドナルドで爆食いしたことを打ち明けた。「しかも無料です」とニンマリ。「フィギュアスケートは体重も気にしないといけないスポーツでもあるので、試合前は我慢していた」と語った。

選手村の食堂には各国料理が豊富にそろえられており、「おいしいものがいっぱいあるんですけど、なるべく野菜とか魚とみたいな」と試合前のつらさも回想。「誘惑で…常にマクドナルドを視界に入れながら、野菜、魚をとっていた」と笑った。

そして、競技終了後の深夜に「3人でチキンナゲット5個入りのやつ、10箱注文しました」と暴露。「五輪終わって、カロリーを消費しちゃってるから、爆発しちゃって“マクド行くぞ〜”って」と心境を振り返った。

すると、山口も「僕も食べました。平昌もありました」と告白。「僕は試合に勝ったらポテトフライLサイズ」と打ち明けていた。