みかんが大好物のワンコに、「みかん食べる？」とパパさんが声をかけたら…。ワンコの反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破。「食欲大爆発中ですね」「可愛すぎます！」といった声が寄せられています。

【動画：『みかん食べる？』と犬に聞いたら→食欲が爆発して…夢中になりすぎた『まさかの表情』】

みかんが欲しくてパパをビンタ！？

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、シーズーの「てんぽ」さんに大好物のみかんをあげた時の様子です。この日、床でゴロゴロしていたパパさんが「みかん食べる？」と聞いてみたら、てんぽさんは「食べる！」とお目目を輝かせて寄ってきたそう。

そしてもう一度「食べる？」と確認すると、てんぽさんは「食べるって言ってるだろ！早く寄こせ！」とばかりにパパさんにビンタをお見舞いしたとか！さらに「早く！」と急かすように吠えまくって、全力でおねだりするてんぽさん。みかんが欲しすぎて暴走している姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

ワンコはみかんに夢中！

パパさんがみかんを持ってくると、てんぽさんは飛びついて奪い取ろうとしたそう。今すぐ食べたくて待ちきれないようですが、パパさんは消化の負担にならないよう薄皮まで丁寧にむいてあげることに。

薄皮をむいている間、てんぽさんは「ぐぬぬ、おいしそう…。もう待てないよ～っ」と、より目＆ギョロ目になってみかんをガン見していたとか。そしてパパさんが差し出したみかんの果肉をパクっと食べた瞬間に、ますますお目目をギョロリ！どうやらみかんのおいしさに感激しているようです。

食欲が止まらない…

その後も、てんぽさんは夢中でみかんを食べ続けていたそう。そして食べ終わった後も、床にみかんが落ちていないか探したり、「まだあるじゃん」とテーブルの上のみかんに熱い視線を送ったりしていたといいます。完全にみかんに心を奪われて、食欲が止まらなくなってしまったてんぽさんなのでした。

この投稿には「笑ってしまった」「みかんという言葉に敏感(笑)」「より目から必死さが伝わる（笑）」「面白くて可愛くて癒されます」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿やご家族との愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。