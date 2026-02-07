電話をしているフリをしながら、大型犬さんが"大好きなワード"を連呼してみたらどんな反応をする？海外SNSでもバズったおもしろ可愛い検証が話題になっています。

思わず頬が緩んでしまう愛くるしいその光景は記事執筆時点で154万回を超えて表示されており、6.5万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：電話のフリをしながら『大型犬の大好きなワード』を連呼した結果→想定以上のリアクション】

『電話のフリ』をしながら大型犬の”大好きなワード”を連呼した結果

Xアカウント『@GrandMou_』に投稿されたのは、大型犬カフェ『GRAND MOU《ぐらんむー》』のスタッフ犬として活躍するバーニーズマウンテンドッグ「ローザ」ちゃんのお姿。

ソファでのんびり過ごしているローザちゃんの隣で『電話をしているフリ』を始めてみることにしたのだといいます。

想定以上のリアクションに反響

『もしもし～、はいっ！あっ、さんぽ！？さんぽですか！？』その声を聞いたローザちゃんは、ハッとした表情で顔を上げたのだそう。

『おやつ持って？おさんぽに？行くんですか？一緒に…今から…！？』と、大好きな単語が連呼され始めると一気に落ち着きをなくし、お顔をツンツンしたりとアピールをし始めたというローザちゃん。

『今からですかっ？はい、ローザちゃんと一緒に…』と、言葉を続けるとゴロゴロとソファに体を擦り、『アオーン…』と悶えるように鳴き始めたローザちゃんはまるで小さな赤ちゃんのようだったのだとか。

まさに『嬉しい』『楽しい』がジワジワと溢れ出てくるかのような仕草に、思わず電話のフリをしながらも爆笑してしまう飼い主さん。

聞き耳を立てていただけのはずが、いつの間にか遠慮がなくなっていくローザちゃんの行動はあまりにも愛くるしく、多くのユーザーを悶絶させたのでした。

もちろん、ただ意地悪で大好きな単語を伝えたわけではなく、電話の通り『おやつを持ってお散歩』に出かけたそうです。

この投稿には「言葉の供給過多で、もがいてるの可愛い」「表情の反応は予想できたけど のたうち回って喜び表現するのはさすがに愛くるしすぎる」「ちゃんと聞いてますよね」「耐えられないｗｗ」「めちゃくちゃ可愛い」「愛おしい」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@GrandMou_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。