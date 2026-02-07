買い物へ出かけた飼い主さんを、窓の外を眺めてずっと待っていたむぎくんが、飼い主さんの帰宅に気付いた途端に見せた『おかえりなさいの儀式』が、あまりにも激しすぎると話題になりました。

「必死さ＋モフモフ感たまらない！」「嬉しいんやろうけど真顔なんがおもしろ可愛い」と反響を呼び、1万回以上再生されています。

【動画：買い物に出かけ帰宅したら、窓から犬が見ていて…気付いた瞬間に見せた『おかえりなさいの儀式』】

激しすぎる「おかえり」とは？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『mugi_pan.world』へ投稿された、ビション・フリーゼの「むぎくん」の様子です。この日飼い主さんは買い物に出かけていて、むぎくんはずっと帰りを待っていたのだそう。

窓の外に飼い主さんの姿を見つけた途端、むぎくんは後ろ足でひょいと立つと、窓ガラスをカシャカシャ。その勢いは激しく、体を揺らしながら全身全霊で窓ガラスを引っかき続けていたといいます。

真顔で必死！

待っていてくれたのだから喜んでくれているのだろうとは思うものの、飼い主さんいわく「目は飼い主ではなくどこか一点を見ている」のだそう。しかも真顔で、時折休みながらもひたすら引っかき続けるのだとか。

可愛いけれど激しいむぎくんの『おかえりなさい』は、いつか窓ガラスが割れてしまいそうで心配だともいいます。でも、こんなにも全身で喜びを表してもらえるのは、飼い主さんにとってもやはり嬉しいものなのでした。

普段のむぎくんの様子

飼い主さんの家にはむぎくんの他にトイプードルの「ぱんくん」も暮らしており、TikTokアカウント『mugi_pan.world』では、4kgほどの体格差がある二匹の仲の良い姿をたくさん見ることができます。

力勝負では負けてしまうぱんくんですが、むぎくんが出したおやつのおこぼれをちゃっかり食べたりと頭脳派な一面も。並んで散歩するなど一緒の姿がとても微笑ましく、その愛らしさにとても癒されました。

この投稿へは「家族さんのことがとっても大好きなんだね」「嬉しいお出迎えですね」「発電とか何かに利用できないかな～」「途中で一旦落ち着くのも可愛いですね」「高速カリカリ、可愛すぎます」「襖ならボロボロになってた(笑)」「拭き掃除いらないねぇ…！」「めちゃめちゃ嬉しんよね(笑)可愛過ぎる(笑)」「何度も見ちゃった」など、むぎくんのあまりにも必死な『おかえりなさい』の可愛さに魅了された視聴者から多くのコメントと800件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『mugi_pan.world』では、ビション・フリーゼの「むぎくん」とトイプードルの「ぱんくん」の、魅力満載な日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugi_pan.world」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。