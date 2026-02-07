3回転半…

NEXCO中日本 東京支社の公式SNSアカウントが「STOP！居眠り運転」の注意喚起とともに、ショッキングな映像を投稿しています。この投稿はX上で5万回を超える表示回数を記録しており、ユーザーからも反応が寄せられています。

【動画】やべえ…これがSNSも戦慄の「ゾッとする大事故」全貌です

映像は、本線からランプが分岐する箇所の定点カメラによるもの。居眠り運転のクルマは、速度を落とさず分岐部に真っすぐ突っ込み、激しい水しぶきが上がりました。その後クルマは勢いよく宙に舞い、ランプで車体が3回転し、あわや4回転目かというところで停止。路上に激しく散乱したパーツ類が事故の大きさを物語っています。

なお、分岐部で水しぶきが上がったのは、「クッションドラム」と呼ばれる樽型の緩衝材に衝突したためです。同アカウントは「高速道路上の運転など動作が少ない環境では睡眠不足でなくても2時間ごとに眠気がやってきます」とし、「運転中に眠くなったら、カフェインをとって10分から20分間仮眠すると効果的です」と注意を呼びかけています。なお、同アカウントでは注意喚起のため、この動画を過去にも何度か投稿している模様です。

この映像を見たSNSユーザーからは「凄いな…」「この動画が本物ならばゾッとする現状だね。」「こりゃ目が覚めるぞ」「悲惨な飛散だ」「これは怖い」といったコメントが寄せられています。