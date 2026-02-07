元プロテニス選手でタレントの松岡修造とフリーのヒロド歩美アナウンサーが７日放送のテレビ朝日系「ミラノ・コルティナオリンピック スキー女子スロープスタイル予選」（午後６時）に現地から生出演。無念の欠場となった近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝にエールを送る一幕があった。

近藤は７日に出場を予定していたスロープスタイル予選を棄権。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。左ひざに痛みを訴えて救急車で搬送されていた。高尾千穂コーチによると、近藤は６日にはコースに入り、練習には参加していたというが、競技スタート直前に無念の決断となった。

２２年北京五輪でも公式練習で右ひざを負傷し２種目ともに無念の欠場となった近藤を再び襲った悲劇に、現地競技場からリポートのヒロドアナは「近藤選手ですが欠場という判断を下しました。今日の試合前の公式練習にも参加していたんですね。さらにはコースのスタート地点まで行っていたと。スタートラインに着く直前に欠場したということで最後の最後まで出場することを模索しようとした姿に敬意を表したいと思います」とリポート。

ミラノのスタジオから出演の松岡は「これは選手側サイドから考えたら想像を絶するくらいの悔しさ、もう一つはなんでまたここで？っていう、いろんな思いが多分出てきてると思うんです」と近藤の思いを推測。「でも、僕は応援する側だと考えたら、彼女のこれまでの４年間の過程とかチャレンジとか挑戦というのをやっぱり見たいですよ、感じたい」と続けると「その上でこの結果というのを彼女がどう受け止めるか。時間がかかるかも知れませんが、僕は彼女に言いたい。すべてをやり切ったっていう思い、そこを感じたいです」と話していた。