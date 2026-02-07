À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¡¡WBC¹ç½É»²²Ã¤Ï¸·¤·¤¯
¡¡À¾Éð¤Ï7Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡Öº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î·Ú¤¤ÆùÎ¥¤ì¡×¤È¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£2¡Á3½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢14Æü¤«¤éµÜºê»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤ÏµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢5Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤¿¡£6Æü¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤ë¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ä¥¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ÇÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3Æü¤Ë¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£