¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡¹ÈÇò¤Ç£Ô£Õ£Â£ÅÁ°ÅÄ¤«¤éÉÝ¤¹¤®¤ëÀë¹ð¡ÖºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤¬¤ª¤Þ¤¨¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥â¥â¥³¤Î£Ï£È¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î£Î£È£Ë¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¿ÌÙþ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·îÄâÈ¬¸÷¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡Ö£Ô£Õ£Â£Å¤µ¤ó¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄ¡ÊÏËµ±¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Øº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¡¢ºæ¡ÊÀµ¾Ï¡Ë¤µ¤ó¤¬¤ª¤Þ¤¨¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡È¬¸÷¤¬¡Ö¤¨¡¢ÉÝ¤¤¡£¤³¤ìÉÝ¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤¹¤È¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡ÖºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤¿¡£
¡¡¿·ÉÍ¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥ê¥Ï¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ç¡Êµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ë¡Øºæ¤µ¡Á¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ£×£Á£Ë£É£×£Á£Ë£É¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢£Ô£Õ£Â£Å¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ëºæ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Î¥ì¥ª¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ë¤µ¡¢²¶¡¢¤¢¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¡ØÉ¡·ì¤Þ¤Ç½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿¨¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È´°Á´¤ÊàÇ¨¤ì°áá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ïºæ¤Î¾éÃÌ¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Öºæ¤µ¤ó¤Ë²¶¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¿·ÉÍ¤¬ºæ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢É¡·ì½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ºæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤À¤è¡¢¥ì¥ª¥ó¡£ÄË¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÈÖ¤Ç¤Ï£×£Á£Ë£É£×£Á£Ë£É¥À¥ó¥¹¤ÎºÝ¡¢¿·ÉÍ¤Î¸ª¤Ëºæ¤¬Æ¬¤ò¾è¤»¤ë¤Ê¤É¿Æ¤·¤²¤Ê¾ìÌÌ¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤â¤¤Ã¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢ËÍ¡¢Â¿Ê¬¥ê¥Ï¤È¤«¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤¹¤´¤¤µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¬¸÷¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ê¡£Í¥¤·¤¤¤«¡¢Æ¬ÆÍ¤¤Ç»ÅÊÖ¤·¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È°ÕÃÏ°¤¯´ª¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£