¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦£Ç£É¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡Û¿¹³î¹Ô¤Ï£´ÃåÈ¯¿Ê¡¡Â¼þ¤ê¤Î½¤Àµ¤¬µÞÌ³¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Ë½¤ì¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Î£Ç£É¡ÖÁÏ´©£¶£°¼þÇ¯¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡¡Âè£¶£°²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤¬£·Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï¼¾ÁöÏ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶£Ò¡¢»îÁö¤Ï½ÐÁö£¸¿ÍÃæ¥È¥Ã¥×¤Î£³¡¦£µ£³ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ì¡¼¥¹¤â³°¤ò²ó¤Ã¤Æ£³ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¿ÊÏ©¤òÆâ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È³ê¤Ã¤Æ¸åÂà¡££´ÃåÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÅª¤Ë³°²ó¤Ã¤¿Êý¤¬Á´Á³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Æâ¤À¤È³ê¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Ë½¤ì¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¼þ¤ê¤ÎÉôÉÊ¤òÂØ¤¨¤¿¤±¤É¡¢Ä¾¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦Àî¸ý¤«¤éÂ¼þ¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤·¤¿¤¬²ò¾Ã¤»¤º¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÐºö¡×¤È¡¢ºÆÅÙÀ°È÷¤Ø¡£¾è¤êÌ£ÎÉ²½¤Ê¤é¹¥Áö¤Î´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£