¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÅì³¤ÃÏ¶èÁª¡ÛÁ°ÅÄÀ»Ê¸¤¬£Çµ½é¾¡Íø¡¡´¨ÇÈ½±Íè¤ÎÃæ¤Î¿å¿Àº×¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£±²óÅì³¤ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£·Æü¤ËÍ½Áª¤Î£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£·£Ò¤Ç£±¹æÄú¡¦Á°ÅÄÀ»Ê¸¡Ê£³£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬£±Ãå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£¶Ç¯£³¤«·î¤Ç£Çµ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£´¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ºòÇ¯¤ÎÄÅ¡¦Åì³¤ÃÏ¶èÁª¤Ç£Çµ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¤¾¡Íø¡££²²óÌÜ¤Î»²Àï¤ÇÇ°´ê¤Î½éÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±£²£ÒÈ¯ÇäÃæ¤Ë¤Ï¿å¿Àº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±»ÙÉô¤Î°ëÉôÀ¿¤äÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¢Æ±´ü¤ÎÃæÅè·ò°ìÏº¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢À¹Âç¤Ë¿åÌÌ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´¨ÇÈ½±Íè¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿å¿Àº×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÁö°ìÁö¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£