高橋文哉＆なにわ男子・高橋恭平不在の日に…西垣匠が語る仲良し撮影秘話「寝る直前までずっと一緒」【ブルーロック】
【モデルプレス＝2026/02/07】7日、都内で実写映画『ブルーロック』（2026年8月7日公開）の製作報告会が行われ、主演を務める高橋文哉をはじめ、共演の櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、櫻井佑樹、倉悠貴、そして松橋真三プロデューサーが登壇。撮影秘話が明かされた。
【写真】高橋文哉、原作そっくり？「ブルーロック」ビジュアル
キャスト陣が撮影を振り返る中、西垣は「文哉と恭平がいなかったんですけど…」と切り出し、「2人が東京で別の仕事をしていた日に、撮休を使ってみんなで海に行ったんです」とエピソードを披露した。
すると会場には「このエピソードで締めへ」というカンペが出され、西垣は「え、大丈夫？このエピソードで締め、って書いてあるんですけど（笑）。これで締まる？」と戸惑いを見せながらも、「お休みの日もみんなで集まってごはんに行ったり、別の撮休日にはもちろん2人（高橋文哉、高橋恭平）も合流したりして、寝る直前までずっと一緒にいるくらい、本当に仲が良かった」と振り返った。さらに「撮影外の時間も一緒に過ごしたことで、よりチームとしての絆が深まっていったんじゃないかなと思います」としみじみ語った。
これを受け、高橋文哉は「まだ撮影序盤の頃だったので、“うわぁ〜行きたい〜”って思っていました」と笑いながら回想。「みんなから写真が送られてきて、『おや？仲が良さそうだぞ』と思って（笑）」と明かすと、高橋恭平も「そうそう、俺もめちゃめちゃ行きたかった（笑）」と同調した。さらに高橋は「そこから“みんなで行きたい”と思うようになって、ごはんに行くのが日常になっていった」と、キャスト同士の距離が自然と縮まっていった様子を語った。
累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。「キングダム」シリーズや「ゴールデンカムイ」シリーズ、「国宝」を手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップイヤーである2026年夏に公開される。
1月26日に潔世一（いさぎ・よいち）役を高橋文哉が演じることが発表されて以来、公式SNSにて連日キャストが解禁され、大きな盛り上がりを見せている。
この日は、高橋文哉のほか、蜂楽廻（ばちら・めぐる）役の櫻井海音、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役の高橋恭平、國神錬介（くにがみ・れんすけ）役の野村、成早朝日（なるはや・あさひ）役の西垣、我牙丸吟（ががまる・ぎん）役の橘、雷市陣吾（らいち・じんご）役の石川、伊右衛門送人（いえもん・おくひと）役の岩永、今村遊大（いまむら・ゆうだい）役の櫻井佑樹、吉良涼介（きら・りょうすけ）役の倉と、新時代を担う豪華俳優陣が集結した（久遠渉役の浅野竣哉も登壇予定だったが、体調不良のため欠席）。
イベントでは公開日が8月7日に決定したことが解禁され、潔らストライカーの生き残りを賭けた壮絶なデスゲームの開幕を描く最新映像＆最新ビジュアルも初お披露目。そして、「世界一のストライカーを生み出す」という至上命題のもと、高校生ストライカーたちに過酷なサバイバル訓練を強いる“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち）役を、窪田正孝が演じることも映像をもって発表された。（modelpress編集部）
