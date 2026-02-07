“恋多きスター”G-DRAGON、親友に恋愛事情を暴露される!?「滑り台の下で彼女と雨宿り」

ボーイズグループBIGBANGのメンバー、G-DRAGONと俳優イ・スヒョクの学生時代から続く友情が、公開された。さらに、親友だけが知っている恋愛事情まで明かされ、周りを騒然とさせた。

去る2月6日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」に「AIではない 衝撃イ・スヒョク×G-DRAGON降臨 家D-LITE ep.94 イ・スヒョク＆GD」というタイトルの動画が公開された。

2人の出会いについての質問に、イ・スヒョクは「高校1年のときから親しい」と答えた。これを聞いたD-LITEはG-DRAGONに「『This love』の歌詞『友達は俺がノータリンだって』、その主人公（友達）がこの人（イ・スヒョク）」と伝え、盛り上げた。

これに対し、G-DRAGONはイ・スヒョクに向かって「こいつがノータリンだって言うんだ！」と反応し、イ・スヒョクは「そうじゃなくて、それでお前ノータリンなの？という感じだ。本当に理解できなかった」と当時を振り返った。

G-DRAGONが「そのとき、本当に持っているものがなかった」と話すと、イ・スヒョクは「何を持っていたというんだ。17歳が何を持っているんだ」と戸惑った様子を見せ、笑いを誘った。

イ・スヒョクは、「なぜそう言ったのかも話して良い？どうして友達にそんなことを言ったのか。世に出るから、詳細は言わずに」と前置きして、G-DRAGONは「世に出るのは構わないけど」と語った。

D-LITEは、「G-DRAGONは一途だ。1度恋に落ちたら、すべてを彼女に捧げる」と付け加え、G-DRAGONは「僕が？すべてを？」と笑った。

続けて、D-LITEは「あのときはそうだったよ。学生時代はもっと！」と追い詰め、G-DRAGONは「確かに」と過去を思い出す表情を浮かべた。

（写真＝YouTubeチャンネル「家D-LITE」）

1枚目：D-LITE、4枚目中央：イ・スヒョク、5枚目：G-DRAGON

D-LITEは、「（彼女の）足を拭いてあげる男性を初めて見た」と伝えると、G-DRAGONは「昔の話だ」と余裕を持って返した。

G-DRAGONのラブストーリーについて、D-LITEは「すでにある程度G-DRAGONさんが公開している」と語り、G-DRAGONも「何度も話した」と述べた。

しかし、イ・スヒョクは「自分が知っているバージョンではないと思うけど」と別の記憶を呼び起こした。

彼は「場所は漢南（ハンナム）洞だったと思う。家にいたとき、G-DRAGONから電話がかかってきて、雨の日に公園で会った。自分が見に行ったとき、17歳の2人が、滑り台の下にいて、（G-DRAGONが）雨宿りをしていた」と語り、スタジオに緊張感が漂った。

これに対し、G-DRAGONは「ここまで」と話し、急いで切り上げようと話題を変えて、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。