「This is me」の意味は？タクシーやバスで使えるフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「This is me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味は通じません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ここで降ります」でした！
「This is me」は直訳すると、「これ私の！」という意味。
ですが、タクシーやバスのなかでは「ここで降ります」を意味しますよ。
「This is me. That brown apartment right there. Thanks so much for the ride!」
（あ、ここで降ります。そこの茶色いマンションです。ありがとうございました！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部