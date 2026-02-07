「This is me」の意味は？タクシーやバスで使えるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味は通じません！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ここで降ります」でした！

「This is me」は直訳すると、「これ私の！」という意味。

ですが、タクシーやバスのなかでは「ここで降ります」を意味しますよ。

「This is me. That brown apartment right there. Thanks so much for the ride!」

（あ、ここで降ります。そこの茶色いマンションです。ありがとうございました！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。