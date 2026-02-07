八天堂×苺♡あまおう苺くりーむパンがオンライン限定で登場

八天堂オンラインショップに、春の訪れを感じさせる苺フレーバーが今年も登場。福岡県産あまおう苺を使用した季節限定のくりーむパンは、毎年心待ちにするファンも多い人気シリーズです。自分へのご褒美にはもちろん、華やかな味わいはギフトにもぴったり。冷やして楽しむ八天堂ならではの苺スイーツで、少し早めの春気分を味わってみてはいかがでしょうか。

あまおう苺×八天堂クリームの魅力

「くりーむパンあまおう苺」は、ふんわり柔らかな生地に、八天堂自慢のクリームと福岡県産あまおう苺ジャムを二層仕立てで包み込んだ一品。

やさしい甘さのクリームが苺の甘酸っぱさを引き立て、見た目も華やかで爽やかな味わいに仕上がっています。

一方「とろける福岡くりーむパンあまおう苺ミルク」は、苺クリームと練乳を使用したミルククリームの二層構造。

あまおう苺の酸味とミルクのまろやかさが重なり合う、まさに苺ミルク好きにはたまらない味わいです。

選べるセットで苺づくし♪

オンラインショップでは、用途に合わせて選べるセット商品をラインアップ。「あまおう苺のくりーむパン3個入」は1,200円(税込・送料別)で、くりーむパンあまおう苺×3個入り。

2種を楽しめる「苺づくし6個詰合せ」は2,400円(税込・送料別)で、くりーむパンあまおう苺×3個、とろける福岡くりーむパンあまおう苺ミルク×3個をセットに。

「定番・苺づくし12個詰合せ(7種)」は4,600円(税込・送料込)で、定番フレーバーと苺2種を一度に楽しめる贅沢な内容です。

※冷凍でお届けします。

苺が彩る、とっておきの春時間♡

八天堂の苺フレーバーは、素材の魅力を丁寧に引き出した、心ほどける味わいが魅力。期間は2026年2月2日(月)～5月31日(日)23:59まで予定と、今だけの特別感も嬉しいポイントです。

大切な人へのギフトにも、自分への小さなご褒美にも♪あまおう苺の甘酸っぱさと八天堂クリームのハーモニーで、春を感じるひとときを楽しんでみてください。