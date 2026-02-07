青森県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「八戸市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
その中から、青森県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「港町の海鮮文化が豊か。『八戸前沖サバ』や『せんべい汁』など郷土料理も楽しめる」（30代男性／栃木県）、「八戸市は、新鮮な海の幸が魅力のグルメ都市です。特に朝市で味わうサバやイカ、ウニなどは絶品で、港町ならではの活気も楽しめます。名物の八戸せんべい汁も人気です」（30代男性／千葉県）、「新鮮な海の幸が豊富で、特に八戸前沖さばやイカ料理など海鮮グルメが充実しているから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「りんごが大きくて甘くて美味しかった」（40代女性／岐阜県）、「新鮮な海産物が豊富で、特にホタテやイカ、旬のりんごを使ったスイーツなど地元ならではのグルメが楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）、「海の幸と郷土料理が豊富」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：八戸市／67票青森県南東部に位置する八戸市は、太平洋に面した工業と漁業の街です。特に漁業が盛んで、イカやサバなどの水揚げが多く、新鮮な魚介類が手に入ります。ご当地グルメとしては、サバの駅弁や、鶏肉や魚介類を具材とした「八戸せんべい汁」が有名です。活気ある港の市場では、新鮮な海の幸を堪能できます。
回答者からは「港町の海鮮文化が豊か。『八戸前沖サバ』や『せんべい汁』など郷土料理も楽しめる」（30代男性／栃木県）、「八戸市は、新鮮な海の幸が魅力のグルメ都市です。特に朝市で味わうサバやイカ、ウニなどは絶品で、港町ならではの活気も楽しめます。名物の八戸せんべい汁も人気です」（30代男性／千葉県）、「新鮮な海の幸が豊富で、特に八戸前沖さばやイカ料理など海鮮グルメが充実しているから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：青森市／101票青森県の県庁所在地である青森市は、津軽半島と下北半島に囲まれた陸奥湾に面しており、本州と北海道を結ぶ海の玄関口として栄えてきました。特産のリンゴをはじめ、ホタテやマグロなどの海の幸、山菜などの山の幸にも恵まれています。ご当地グルメとしては、のっけ丼や生姜味噌おでんなどが知られ、多様な食文化が魅力です。
回答者からは「りんごが大きくて甘くて美味しかった」（40代女性／岐阜県）、「新鮮な海産物が豊富で、特にホタテやイカ、旬のりんごを使ったスイーツなど地元ならではのグルメが楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）、「海の幸と郷土料理が豊富」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)