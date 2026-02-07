冬に行きたい「島根県の滝」ランキング！ 2位「岩瀧寺の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
凛とした空気が満ちる2月は、滝が凍りつく「氷瀑」や巨大なつららなど、冬ならではの造形美を楽しめる季節です。厳しい寒さが生み出す、まるで時が止まったかのような神秘的な光景を求めて、旅に出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、冬の観光に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「島根県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：岩瀧寺の滝／53票江津市にある「岩瀧寺の滝」は、由緒ある岩瀧寺から約2kmの地に位置し、古くから修行の場として知られる名瀑です。冬の寒さの中で静かに流れ落ちる姿は、訪れる人の心を清めてくれるような趣があります。自然を満喫できる、島根らしい冬の絶景スポットです。
回答者からは「水墨画のような美しさがあるとされるこの滝を見るには空気が澄んでいる冬が最も綺麗に見えると思うので」（50代男性／愛知県）、「荘厳な感じがする」（20代女性／三重県）、「冬の雪化粧の中の滝が流れるさまは美しく行きたいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：龍頭が滝／123票圧倒的な支持を集めて1位に輝いたのは、雲南市の「龍頭が滝」です。中国地方随一の名瀑と称され、40メートルの落差を誇る雄滝は迫力満点。冬の厳しい冷え込みの日には、滝の一部が凍りつく幻想的な風景が見られることもあります。滝の裏側に入れる「裏見の滝」としても知られ、冬ならではの表情を楽しめます。
回答者からは「冬は水量が安定し、周囲の静かな雰囲気の中で滝そのものの美しさをじっくり味わえそうだと思いました。自然に囲まれた場所なので、冬の澄んだ空気と相性が良さそうだと感じました」（20代男性／愛媛県）、「澄んだ空気の中で心落ち着く景色を味わえます」（40代女性／埼玉県）、「ダイナミックな滝で冬にピッタリと感じたためです」（50代女性／山口県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)