グラビアアイドル、星名美津紀さんのFLASHデジタル写真集「星名美津紀 少女じゃいられない」がリリースされました。



【写真】成熟の色香を放つ星名美津紀さん

星名さんは2012年、16歳でグラビアデビューを果たして以来、10年以上にわたり第一線を走り続けるレジェンド。“永遠の美少女”のイメージを超え、今回は成熟した大人の女性としての艶に真正面から挑みました。ガーターランジェリーをはじめとする5つの衣装で、ページごとに更新される表情と色香。20代ラストを迎える彼女の覚悟と本気が伝わります。



『FLASH』に登場した星名さんは20代最後の色香を放つ圧倒的なプロポーションを見せつけています。「最近ではSNSで私のことを知ってくださった年下のファンの方も増えてきました」と語る彼女。5月に30歳を迎えますが、「今後もグラビアは続けていきたい」と意欲的です。



【星名美津紀さんプロフィル】（事務所サイトなどから）

ほしな・みづき 生年月日 : 1996年5月14日 埼玉県出身 身長 : 164センチ B92（H）W64 H88 シューズ : 24.5センチ 血液型 : A型 2012年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。現在までに27枚のDVDをリリースするなどグラビア界の最前線で活躍を続けている。特技 : 乗馬 趣味 : 魚釣り・ボートレース＆中国語勉強・インコの世話 スポーツ : バレーボール 最新情報は、公式X（@hoshina_mizuki）、公式Instagram（@hoshina_mizuki）