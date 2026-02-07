「これはちと無理あるぞ」キンタロー。、大物女優のものまねに反響「また怒られるで」「ちょい似てる」
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月5日、自身のInstagramを更新。新しい物まねを披露しました。
真っ青なシャツにワンレングスのヘアスタイルを完コピし、切れ長の目元と鼻筋を意識したメイクで、特徴を抑えつつもいつも通りオーバー気味に再現しています。3枚目の写真や動画では、役柄を意識したのか、目をむき出す怖い表情も。やり過ぎ感満載のクオリティーに、笑いと驚きの声が続出しています。
ファンからは、「伸びしろあるぅ〜」「一瞬分からなかった」「ちょい似てるから面白い笑笑」「これはちと無理あるぞ」「荒いなw」「また怒られるで〜」「きょわい 最高です」「誰だろー？って思ったけど、言われてみればそっくり」など、さまざまな声が上がりました。
「きょわい 最高です」キンタロー。さんは「リブートの黒木メイサさんはじめました おかえり」とつづり、4枚の写真と1本動画を投稿。ドラマ『リブート』（TBS系）で、俳優の黒木メイサさんが演じるキャラクターの物まねメイクを大胆に披露しています。
こっちのけんとさんの物まねも自身のInstagramで物まねメイクなどをたびたび公開しているキンタロー。さん。4日の投稿では「モノマネMonster モノマネ国宝決定戦 キンタロー。お写真祭りいくよー」とつづり、歌手のこっちのけんとさんの物まねショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)