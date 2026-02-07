¡ÖÎ©¸õÊä¤¹¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¶â»Ò¾ºàÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼á¤Ë¡Ö´é¤ÇÆþ¤ì¤Á¤ãÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö°ìÉ¼!!¡×¤ÎÀ¼¡¡½Ð±éÉñÂæ¤ÇÀ¯³¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼Ìò
¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ë°ÂÄê¤ò¡ª¡×
¡¡ ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¾º(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼É÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ©¸õÊä¤¹¤ë´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬Î©¸õÊä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ê¶¤é¤ï¤·¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¹³Ñ¤ÎÁªµó·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡×¤Î·àÃæ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢À¯³¦¤Î¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë°ÂÅçÉÙÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£¡¡¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¡°ìÉ¼!!¡× ¡Ö¤Î¤Ü¤ë¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡× ¡Ö´é¤ÇÆþ¤ì¤Á¤ãÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¡ÖÊ¢¹õ¤¤Ìò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£