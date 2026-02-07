「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子スロープスタイル・予選」（７日、リビーニョ・スノーパーク）

近藤心音（オリエンタルバイオ）が予選１回目を棄権した。前回北京大会では大会直前の負傷で立てなかったが、今大会も再び直前の負傷で本番の舞台に立てなかった。近藤は１４日の女子ビッグエアにもエントリーしている。

不安があった。５日の公式練習中に転倒し、救急車で搬送された。津田健太朗コーチによると、左膝に痛みを訴えたといい「多分問題ないとは思うが（医者に）チェックしてもらう」と話していた。津田コーチによると、ジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒したという。

近藤は前回の北京五輪で練習中に右膝を負傷し、２種目とも欠場していた。幼い頃からフリースタイルスキーの第一人者と言われた父を師として競技に取り組んだ。北京五輪の無念を晴らすべく、この大舞台にたどり着いていた。

◆近藤心音（こんどう・ここね）２００３年０２月１９日生まれ、長野県白馬村出身。今季Ｗ杯は７位が最高。オリエンタルバイオ所属。