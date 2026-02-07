2月8日に投開票を迎える衆議院総選挙。高市早苗首相の就任後わずか3か月での解散劇、そしてわずか16日後の投開票は戦後最短となる「超短期決戦」となっている。

【写真を見る】T字路突き当たりの真ん中に停車された長島氏の選挙カー。高市早苗氏の大きな写真が

〈小泉大臣の「東京30選挙区は、長島一択」との訴えに、多くの方がうなずく姿に、長島候補も勝利への思いを強く致しました。最後の最後まで戦い抜きます！〉

選挙戦の大詰めとなる2月6日（金）、街頭演説に奔走しながら自身のInstagramで熱い意気込みを投稿していたのは、東京30区・自民党の長島昭久議員だ。全国紙政治部記者が語る。

「防衛族の有力議員として知られ、石破茂内閣で首相補佐官を務めました。"高市外交"の根幹を担う政策作りに励んでいる。

今年1月には『週刊文春』の取材に対し、自身が元統一教会信者であったこと、そして政治家になる前に脱会し関係を絶ったことなどを明かしたことも話題になりました」

選挙戦では前出の文面にあった小泉進次郎・防衛大臣のほか、小林鷹之・政調会長も応援演説に駆けつけ、「私にとっての永田町のアニキです」と語るなど、党内の後輩からの支持も熱いようだ。

しかし--街頭演説を終えた6日の21時前、静寂につつまれた多摩市内の用水路沿いにある細い路地で、あるトラブルが生じていた。近隣住民が語る。

「長島さんの大きな選挙カーがT字路の真ん中に駐車してあったんです。近くに人はおらず、どかしてくれとも言えない状況になっていて……。

再度30分後くらいに立ち寄った時にはなくなっていたので、一時的に駐車していただけなのだと思いますが、ただでさえ大きいのだから迷惑にならない場所に停めてほしいです」

近隣住民が提供した写真を見ると、確かに選挙カーがT字路の突き当たりの中央部に駐車されている。車が通れないほどではないが、選挙カーの付近に関係者の姿は見えず、人が乗っているようにも見受けられない。

長島事務所が即日回答

交差点内の駐車は道路交通法により禁じられており、一時的な停車も禁じられている。選挙カーは都道府県公安委員会が定める「道路交通規則」によって、一部規制の適用外となるが、交差点内の駐停車はその対象外、つまり「駐車NG」なのだ。

2月7日、東京都・多摩中央警察署に長島氏の選挙カーの駐車について聞くと、担当者は口頭で「事実確認が終わるまで個別の案件には対応できない」と答えた。長島事務所にも問い合わせると、同日中に書面で次のように回答があった。

「（編集部注：駐車されていた場所）この近辺にウグイス、運転手が休憩する場所があり、荷物を降ろすこととお手洗いのために車から離れることとなりました。今回の事案を事務所内で共有し、選挙カーの運用について、あらためて、法令順守を徹底します」

戦い切った後も油断は禁物--。