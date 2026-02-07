テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が４日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。

この日は、プロ雀士で“役満ボディ”の愛称で人気のグラビアアイドル・岡田紗佳、タレント・長浜広奈をゲストに招き「キッチン女子会」を開催。煮込みハンバーグを調理しつつ、トークを繰り広げた。

「お金事情」のトークテーマで、森アナは「元々は会社員だったじゃないですか。だから、そんなに稼いでなくて。今、ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど。マジで今だけかもしれないと思って生きている」と話した。

岡田が「ちなみに何倍ぐらいに？」と聞くと森アナは「いや、いや。世の中が思っているよりは本当にもらってない…」と苦笑しながらも「１０倍は超えましたよ」と明かした。

森アナは、収入増で購入しているものを聞かれ「ホントにね。私、物欲がなくて…。コスメと美容。結構、行ってます。たぶん、月に１０サロンは行ってる。マツゲパーマ、眉毛、ネイルとかも含めて。自己投資」と告白。岡田は「すごっ！月に１０はスゴい」と感心していた。