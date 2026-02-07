¹Ë¤È¤ê°ÂÀÄ¶Ó¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¡×¡¡Ê¡»ãÂçÁêËÐ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡NHKÊ¡»ãÂçÁêËÐ¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Âç´Ø¤Î½é¾ì½ê¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ß¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Íè¾ì½ê¤âº£¡Ê½é¡Ë¾ì½ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤à¡£
¡¡2023Ç¯½©¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯Í¾¤ê¤ÇÂç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£¹¥À®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ¿Ê¬¡¢Âç¾æÉ×¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ý±×¶â¤Ë¤è¤êÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾6Âæ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤ë¡£