お笑いコンビ・爆笑問題が７日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた、所属事務所・タイタンによるスペシャルライブ「ＴＩＴＡＮ ＬＩＶＥ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」の２日目公演に出演。ゲスト出演した千原兄弟・千原せいじについて盛大にいじった。

千原兄弟は、爆笑問題の出番前にコントを披露した。太田光は、この日の出演者は「古い仲間が多い。ずっと一緒に育ってきた」としながら「せいじって出していいんでしたっけ？あいつなんか不祥事起こしてなかった？」と大イジリ。田中裕二が「良いにきまってんだろ！不祥事というか炎上したりとかはありましたよ」と強烈にツッコんでも構わず、「普通の人は不祥事起こして反省して出家するんですよ。あいつは出家してから不祥事起こしてる。珍しいですよ！」と続けた。

またエンディングトークでも太田は「せいじからひと言、謝罪があります」とせいじに向けてマイクを向け、これにせいじは「えー皆さん、政治家とは絡まないようにしてください」とぶっちゃけ、笑わせていた。

せいじは昨年、“ジョーカー議員”として知られる埼玉県戸田市の市議会議員・河合悠祐氏と自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで対談した際の発言で、批判が殺到。後日、謝罪動画を投稿した。