セブンス・ベガが、初の東名阪ワンマンツアー『LAYLA』を7月より開催する。

本情報は、2月7日に開催された代官山UNiTでのワンマンライブのアンコール中にサプライズで発表されたもの。東名阪ツアーでは、7月24日の大阪 梅田Shangri-La公演を皮切りに、7月25日の名古屋 CLUB UPSET公演、そして8月7日の渋谷 CLUB QUATTROでのファイナル公演へと続く3公演を予定。ファイナル公演は自身最大のキャパシティとなり、バンドにとって次のフェーズを示すツアーとなるという。

チケットは、本日よりニュースレター会員1次先行がスタートしている。

あわせて、新たなアーティスト写真も公開。夜の東京を背景に、赤のチェックを基調としたスタイリングで統一されたビジュアルは、都会的でツアータイトル『LAYLA』が内包する物語性や感情の揺らぎを強く印象づけている。

（文＝リアルサウンド編集部）