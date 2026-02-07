元日向坂46影山優佳さんが渋谷駅に降臨「かわいいったらありゃしない」「また雰囲気が違う」「素敵なサッカー愛」
元日向坂46メンバーで女優の影山優佳さんが渋谷ハッピーボードの前で撮った写真を披露し、反響を呼んでいる。
Jリーグは今週末の百年構想リーグ開幕に向け、渋谷駅道玄坂ハッピーボードにJ1全20クラブの「熱狂開幕ブランケット」を紹介する巨大広告を掲出。人気サッカー漫画の『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』とコラボしたものとなっている。
芸能界屈指のサッカー通として知られる影山さんは、Xのスタッフアカウント(@KageyamaStaff)で「いよいよJリーグ開幕ですね 渋谷ハッピーボードを観に行きました」と、メガネをかけた自撮りショットを投稿。「お三方・各クラブデザインのブランケットが豪華絢爛に飾られていて大興奮!」と振り返り、「今日からたくさんの物語が始まります。その1分1秒も見逃さぬよう私も熱烈応援します」と綴っている。
これにファンからは「かわいいったらありゃしない!!」「眼鏡かけてるとまた雰囲気が違う気がする。でもかわいい」「影ちゃんのサッカー愛は素敵です!」「観に行けてよかったね」「いよいよ百年構想リーグ開幕だね!」「2022年から4年 W杯に続いていく影ちゃんイヤーの実質始まりですね」といった声が届いた。
