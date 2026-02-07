NBAシカゴ・ブルズは4日、公式Instagramを更新し、同日に行われる敵地バックス戦の告知ビジュアルを公開した。投稿では、河村勇輝（24）をメインに据えたデザインが採用され、試合告知でありながら河村を前面に押し出した構成が大きな注目を集めている。

【画像】日本のNBAレジェンド・田臥勇太、45歳の誕生日を公式が祝福「同世代の誇りです」「日本バスケ界の宝」

公開された画像では、赤いユニホーム姿の河村がドリブルで切り込むシーンを中心に、複数のカットがレイヤー状に重ねられている。背景にはブルズのロゴとともに対戦相手バックスのエンブレムも配置され、試合告知ビジュアルとしての完成度も高い。表情は真剣そのもので、視線の強さと躍動感が際立ち、公式投稿ながら主役感のある仕上がりとなっている。

【画像】バックス戦告知ビジュアルの河村（画像はChicago Bulls公式Instagramより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「河村勇輝の写真！！ もう完全にブルズの顔になってるんだけど」「ブルズの公式インスタには河村勇輝 レイカーズは八村凄いな本当に」「ブルズのインスタ、最近の投稿ほぼ河村勇輝」「ブルズのインスタが河村勇輝で埋め尽くされている こんな未来が来るなんて」といった驚きと称賛の声が寄せられている。