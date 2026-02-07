お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。番組リスナーのイジりにツッコミを入れた。

渡部は「ひどいんだよ。この番組Xあるでしょ。公式で『渡部さん急きょ』って言うから、それに付随してリポストで『すいません、お邪魔します』って投稿したら、1個目のコメントが『この場合お前“すいません”じゃなくて“すみません”な』ってめちゃくちゃ厳しいよ。ラジオショーの。ひどくない？」と明かし、サンドウィッチマンを笑わせた。

渡部は「あげくには何件か先に『不起訴になったから出れるんですか』って、罪は犯してないのよ。5年も前だしね」とつっこんだ。

伊達みきおは「『罪は犯してない』って言っちゃって大丈夫ですか？」と聞くと、渡部は「大丈夫じゃないよ、だから。粒立てないでくれよ」とつっこんだ。

富澤たけしは「『5年も前だからいい』みたいな」と追い打ちをしかけると、渡部は「違う違う。不起訴になったんですねって言われたから『それは違いますよ』って言っただけで…」とボケ続けるサンドウィッチマンにてんやわんやだった。

伊達は「執行猶予中ということで」とボケると、渡部は「（執行猶予は）つかないのよ。ついてもおかしくない行為をしましたけど」と反省しながらもスタジオを爆笑させた。

伊達は「みんなこれで再検索しますよ。『何があったんだろう』って」と笑った。