見取り図のリリー（41）、FRUITSZIPPER櫻井優衣（25）、タレントの、なえなの（25）と本田紗来（18）が“髪”にまつわる恋について語った。レギュラー出演するABEMAの次世代スター美容師発掘オーディション番組「恋髪オーディション」の2月7日午後9時からの配信開始を前に取材に応じた。櫻井、なえなの、本田の3人が初MCに挑戦し、リリーは進行役として番組を支える。

異性の好きな髪形についてはそれぞれ「似合っていれば良い」としつつ、櫻井は「色も長さも『これがいい！』とかはないですけど、短髪よりかは長い方がいいかな。あと、ツンツンしてなくて、流れている方がすてきかなとは思います」と明かした。

なえなのは金髪好きだといい、細かい部分へのこだわりも口に。「センター分けしていて、そこから2本出ているこれです」と自身の前髪で見本をみせながら語り「韓国風みたいな感じで、その2本の（出ている細い前髪が）セクシーな感じです。私はもう金髪じゃないと絶対無理で。そもそも金髪以外の髪色の方をかっこいいって思うことがない。金髪の人はなんか発光していて、誰よりも輝いて見えますね」。本田は「ノーセット感ですかね。一番難しいとかもうわさでも聞くので」と語った。

「髪をきっかけに恋が動いた経験」について聞かれた際は、櫻井はFRUITS ZIPPERメンバーのイメージチェンジについて言及。「よく髪色を変えたりするので、個人仕事とかで会えてない期間が続いて、久しぶりに会った時に『え、全然違うじゃん！』みたいな感じでイメチェンしているとすごくキュンとしますね」と話した。

普段からメンバー同士で「『あ、この髪形は似合うね』とか『これすごいいいね』とか言い合ったりする」とも明かし「NEW KAWAIIを大切にしているので、それぞれがやりたいことをやって、新しい一面をお互いに引き出し合ってメンバー同士で教え合ったりできていると感じています」と充実感をにじませた。

本田も「姉の望結がずっと髪を染めていなかったのに役柄で金髪にした時とか、姉の真凜が『ONE PIECEO』のアイスショーでビビ役を演じた時に水色のウィッグをしていて、その時は本当に2人に対してキュンとしました。似合う人を選ぶ髪形に対して2人とももうすごく似合っていたので、姉妹ながらにすごい見惚れてしまいました」と振り返った。

3人の話を聞いていたリリーは「それで言ったら、僕のメンバー（盛山晋太郎）も最近すごく髪を切ったんですよ」と切り出し「前までは襟足とかあったんですけど、今はもう刈り上げていてすごくうなじが見えるので、キュンキュンしています」と笑わせた。

オーディションでは、審査員にはカリスマ美容師として知られる「OCEAN TOKYO」の高木琢也CEO、「KAMI CHARISMA 2026」で女性唯一の三つ星を受賞した野々口祐子氏、BTSのMVのヘアスタイリングやaespaなど数多くのK−POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏やキウ・セム氏ら日刊の豪華美容師らが集結。最終結果は3月14日に開催予定の「マイナビ TGC 2026 S／S」のステージ上で発表される。