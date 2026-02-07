「ボンボンドロップシール」公式、「しずくちゃん」2種セットの抽選販売を開始
クーリエ「ボンボンドロップシール」公式は、「しずくちゃん ボンボンドロップシール」の抽選販売を開始、2月8日23時59分まで受け付ける。
🎀 お知らせ 🎀しずくちゃんの抽選販売を只今より受付開始✨今回は過去最大の数量をご用意しました。下記、どちらかご応募ください💖※先着順ではありません締切:2/8(日) 23:59前回不正応募をされた方（1人100件以上の応募など）は購入を取消させて頂きました。https://t.co/4FZoB3tE7L pic.twitter.com/Zx14uoUwX1- ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) February 7, 2026
販売商品は、「しずくちゃん ボンボンドロップシール」2種セットで、Aセットがしずくちゃん、しずくの森のなかまたち、Bセットがうるおいちゃん、みるみるちゃん。販売価格は1,100円+送料350円(全国一律)。
ボンボンドロップシール【公式】X(@bonbon_drop)でポストされたフォームより受け付ける。同一メールアドレス及び電話番号による複数回の応募は、1回目のみ有効、2回目以降はキャンセルとする。
当選発表は当選された方のみに、メールにて連絡、発送時期は3月13日までの出荷を予定。場合によっては3月下旬頃になる可能性がある。
