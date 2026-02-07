現役⼤学⽣4⼈組によるロックバンドPURPLE BUBBLEが本⽇2⽉7⽇、東京・渋⾕TOKIO TOKYOで自身初ワンマンライブ＜PURPLE BUBBLE 1st ONE MAN LIVE 2026 蕾もいつかは＞を開催した。その本編で新曲「蕾もいつかは」を初披露し、同曲を2⽉11⽇に配信リリースすることが発表となった。

初ワンマンと同じタイトルが名付けられた「蕾もいつかは」は、⼀⼈ひとりの旅⽴ちを優しく照らすロックバラードだ。迷い悩みながらも、これまで出会ってきた数々の思い出を胸に、未来に向けて⼩さくも確かな⼀歩を踏み出すことを歌ったK-taringによる素直な歌詞。その気持ちを掬い上げるようなバンドアンサンブルが重なるナンバーは、新しい⼀歩を踏み出す全世代にそっと寄り添う、⾨出の歌として届けられる。

また、この新曲リリース発表とともに、最新アーティスト写真も公開となった。楽曲「蕾もいつかは」の世界観を踏襲した写真には、電⾞に揺られながら未来に旅⽴つ4⼈の決意が込められている。

PURPLE BUBBLEは今春、＜PURPLE BUBBLE 結成2周年記念ワンマンライブ “Touch your Heart”＞を開催する。同東阪公演は、4⽉26⽇に⼤阪・LIVE SQUARE 2nd LINE、5⽉9⽇に東京・Veats Shibuyaで行われるもの。⼤阪は初ワンマンライブとなり、Veats Shibuya は自身最⼤キャパでの公演となる。

以下に、新曲「蕾もいつかは」に関するK-taringのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「当たり前に過ごしていた⽇常や環境からの変化に対する不安と、新しい場所へ旅⽴つ⾃分への期待感が表れた1曲。

旅⽴ちを経験した⽅も、旅⽴ちを控える⽅も、⾃分⾃⾝と⾒つめ合いながら聞いて頂きたいです」

──K-taring (Vo&G)

◆ ◆ ◆

■配信リリース「蕾もいつかは」

2026年2⽉11⽇(⽔/祝)配信開始

■＜PURPLE BUBBLE 結成2周年記念ワンマンライブ “Touch your Heart”＞

4⽉26⽇(⽇) ⼤阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open17:00 / start17:30

5⽉09⽇(⼟) 東京・Veats Shibuya

open16:45 / start17:30

▼チケット

前売り ￥3,000(＋1D)

当⽇ ￥4,000(＋1D)

販売リンク：https://eplus.jp/sf/detail/4392710001-P0030004P0030005P0030006?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true