ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われ、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）が欠場。突然の悲報に、ファンも胸を痛めている。

近藤は18歳で挑んだ前回北京五輪の公式練習で右足前十字靭帯断裂と半月板損傷を負い、無念の欠場。不屈の闘志で再起し、ミラノ切符をつかんだが、今大会も2日前の練習中に転倒し、救急搬送される事態に。状態が心配されていた。

テレビ朝日系列の中継によると、当日の公式練習にも参加しスタート地点まで行ったものの、苦渋の決断を下したという。懸命の調整を続けたものの、競技当日に無念の欠場。X上のファンにも悲しみが広がった。

「近藤心音選手つらすぎるな…」

「こんな悲劇ってあるの？？？」

「気の利いた言葉がみつからない 悔しいだろうな」

「北京五輪に続いて直前の怪我とは。 神様は残酷だよ」

「ご本人の心情を慮ると心が痛い…」

「なぜこんな辛い体験を同じ人間が2度もって思わずにはいられないよ」

近藤が代表となっている女子ビッグエアの予選は14日に行われる。



（THE ANSWER編集部）