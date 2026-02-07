広島の育成ドラフト１位・小林結太捕手＝城西大＝が７日、宮崎・日南キャンプ初のシート打撃で３打数３安打とバットで存在感を放った。

床田、鈴木、玉村とタイプの違う投手から３安打を放った。「まだ軌道とか分からないので、とにかく来たボールにしっかり食らい付こうと思っていた。結果的に３本ヒットが出たので、今までやってきたことが実戦で出せたかなと思います」。３安打は、シート打撃に参加した野手１６人でベテラン・秋山と並ぶ最多タイだった。

１７７センチ、８２キロの右投左打の捕手。城西大時代は２年生から正捕手をつかみ、２３年の首都大学リーグ１部の秋季リーグで打率３割２分６厘、１本塁打、さらに二塁打も５本と長打力を発揮し、ベストナインを獲得。この日は３本とも単打だったが、キャンプ中のフリー打撃ではサク越え連発でスタンドを沸かせている。

新井監督は「フリーバッティングでは結構、振る力というのもある。初めての実戦だったけど、対応力もありそうだなと見えました」と、評価した。２１歳捕手は「守備でそんなにアピールできていないし、まだまだだと思っています。一日一日を大事に、大切にやっていきたい」と、１年目からの支配下昇格にアピールを続けていく。