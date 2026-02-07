フラックス・エージェントが運営するワッフル専門店『RE:SUNNY(リ・サニー)』が、2026年2月2日、東京都中央区築地に1号店をオープンしました。

タピオカ粉と米粉を使用した、もっちりとした食感が特長の半月型ワッフルを提供する新しいスタイルの専門店です。

RE:SUNNY「ワッフル専門店」

オープン日：2026年2月2日

所在地：東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階

営業時間：11:00〜17:00（売り切れ次第終了）

電話番号：090-8665-9603

提供形態：テイクアウトのみ

RE:SUNNYのワッフルは、直径18cmの生地を半月型に仕上げた食べ歩きしやすいスタイルです。

焼成後に状態を見極めながら仕上げを行うことで、食感と風味のバランスを整えています。

フレーバーはアールグレイピスタチオやショコラベリー、プレーンバターシュガーなどの定番に加え、不定期で新しい組み合わせを追加。

訪れるたびに異なる味わいに出会えることも、RE:SUNNYの楽しみ方のひとつです。

もっちりワッフルの特徴

生地にはタピオカ粉と米粉を使用し、外側は軽く、中はもっちりとした食感を実現しています。

仕上げにかけるチョコレートやトッピングは、ワッフルの状態に合わせて調整することで、それぞれのフレーバーの個性が際立つよう設計されています。

ショコラベリーナッツ

一番人気のフレーバーです。

チョコレートの濃厚な味わいに、ベリーの酸味とナッツの食感がアクセントを加えています。

アールグレイピスタチオ

濃厚なアールグレイの香りとピスタチオの風味が組み合わされたフレーバーです。

上品な味わいを楽しめます。

プレーンバターシュガー

シンプルなバターとシュガーの組み合わせで、ワッフル本来の味わいを堪能できるフレーバーです。

もっちりとした食感と甘さのバランスが魅力です。

築地に新たに誕生したワッフル専門店で、タピオカ粉と米粉を使用したもっちり食感の半月ワッフルを楽しめます。

定番フレーバーから不定期の新フレーバーまで、訪れるたびに新しい味わいに出会える専門店です。

食べ歩きしやすい半月型のスタイルで、築地散策のお供に最適です。

RE:SUNNY「ワッフル専門店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 営業時間は何時から何時までですか？

11:00〜17:00です。売り切れ次第終了となります。

Q. イートインはできますか？

テイクアウトのみの提供となります。

Q. 定番のフレーバーは何種類ありますか？

アールグレイピスタチオ、ショコラベリーナッツ、プレーンバターシュガーなどの定番フレーバーに加え、不定期で新しいフレーバーが登場します。

Q. 場所はどこですか？

東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post もっちり食感の半月ワッフルが楽しめる！RE:SUNNY「ワッフル専門店」 appeared first on Dtimes.