北海道・十勝発の老舗菓子屋・柳月は、毎年完売する春の人気ギフト「春結び」を、2025年2月15日より数量限定で発売します。

特製ふろしきに包んだ8種16個の厳選スイーツを詰め合わせた、春の贈りものにおすすめの商品です。

柳月「春結び」

発売日：2025年2月15日（日）

販売期間：2025年2月15日（日）〜4月15日（水）頃まで（数量限定・売り切れ次第終了）

価格：3,200円（税込）

販売場所：全道の柳月直営42店舗、柳月オンラインショップ

「春結び」は、贈る方も贈られる方も心ときめく、華やぎあふれる春ギフトです。

毎年変わるお菓子とふろしきが人気のヒミツとなっています。

ふろしき包みできちんと感も演出できるため、ギフト選びに迷ったときにぴったりの一品です。

8種の厳選スイーツ

商品内容：三方六春がさね（10切入）×1、クリ〜ミ〜ビッケサン×3、オタルトチーチョコビスコット×2、あんバタサン×2、きなごろも（3粒入）×2、十勝この実×2、お抹茶ドラサン×2、春の桜せん（2枚入）×2

「春結び」は新作や春限定スイーツ、人気銘菓を織り交ぜた8種のスイーツセットです。

合計8種・16個入りのバラエティ豊かな詰め合わせとなっています。

クリ〜ミ〜ビッケサン

新作の「クリ〜ミ〜ビッケサン」は、ソフトクリーム風ビスケットサンドです。

お口いっぱいにミルクフレーバーが広がる幸せなくちどけが楽しめます。

三方六 春がさね

春限定の「三方六 春がさね」は苺とミルクの二層仕立てのリッチなバウムクーヘンです。

柳月の人気商品「三方六」の春バージョンとなっています。

その他のラインナップ

3つの春限定品として、「お抹茶ドラサン」「オタルト チーチョコビスコット」「春の桜せん」をセット。

さらに、3つの人気銘菓「あんバタサン」「十勝この実」「きなごろも」も詰め合わせています。

柳月特製ふろしき

柳月の「春結び」は、お菓子はもちろん、毎年変わる特製ふろしきも大好評です。

2025年のテーマは「癒やしのアニマル柄」となっており、春らしいピンクと水色の色合いに、熊や鹿やきつねなど北海道の動物を可愛らしく描きました。

ちょこんと可愛い「しまえなが」も癒やしポイントです。

ふろしきは、お部屋のタペストリーや、女の子の洋服にリメイクされる方もいて、毎年嬉しい声が寄せられています。

「春結び」は贈りものにはもちろん、春の家族団らんにもぴったりです。

毎年完売する商品ですので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

北海道の春を感じられる厳選スイーツと、毎年デザインが変わる特製ふろしきで、大切な方への贈りものや自宅でのティータイムを華やかに彩ることができます。

柳月「春結び」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「春結び」の発売日はいつですか？

2025年2月15日（日）から発売されます。販売期間は4月15日（水）頃までの予定ですが、数量限定のため売り切れ次第終了となります。

Q. 価格はいくらですか？

1箱（16個入）で3,200円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

全道の柳月直営42店舗、または柳月オンラインショップで購入できます。詳細は柳月ホームページまたはコールセンター（0120-25-5566、午前9時〜午後6時）にてご確認ください。

Q. どのようなスイーツが入っていますか？

新作「クリ〜ミ〜ビッケサン」、春限定「三方六 春がさね」「お抹茶ドラサン」「オタルト チーチョコビスコット」「春の桜せん」、人気銘菓「あんバタサン」「十勝この実」「きなごろも」の8種16個が詰め合わせられています。

Q. 風呂敷はどのようなデザインですか？

2025年のテーマは「癒やしのアニマル柄」で、春らしいピンクと水色の色合いに、北海道の動物（熊、鹿、きつね、しまえなが）が可愛らしく描かれています。

