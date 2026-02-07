ACNグループは、M&Aアドバイザリー事業を展開する日本経営総合研究所の全株式を取得し、完全子会社化しました。

統合に伴い、商号を「ACN経営研究所」に変更し、総合ソリューション事業のさらなる深化を目指します。

ACNグループ「ACN経営研究所」

所在地：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル5階

代表取締役：田中 直樹 大場 康二朗

URL：https://www.jbci.co.jp/

ACNグループは、「総合ソリューション事業を通じ、新しい価値の創生と、社会の進展に寄与し、進歩発展を目指す」という経営理念のもと、顧客のオフィス・資産形成の最適化に取り組んでいます。

一方、日本経営総合研究所は、「企業の価値を未来に繋ぐ」ことをミッションに掲げ、徹底的な顧客視点に立ったM&Aアドバイザリー事業を通じて、日本の経済・社会の持続的な発展に寄与してきました。

株式取得の背景

日本は現在、経営者の高齢化に伴う深刻な後継者不在という課題に直面しています。

また、経営資源の制約から、優れた技術・サービスを持ちながらも十分に事業展開ができないという課題も抱えています。

これらの課題を放置した場合、日本経済にとって極めて大きな機会損失となります。

ACNグループは、日本経営総合研究所が有する「企業の価値を未来に繋ぐ」ためのM&Aアドバイザリー機能を取り込むことで、こうした社会課題に対して実効性の高い解決策を提供し、日本経済の進歩発展に貢献していきます。

統合によるシナジー

本統合により、両社の強みを融合させ、これまでにない包括的な顧客への支援体制を構築します。

ACNグループが長年築き上げてきた全国の広範な顧客基盤を活用し、事業の承継あるいは拡大の手段としてM&Aという選択肢を提案。

貴重な経営資源の存続・拡大に貢献します。

また、全国金融機関との深い信頼関係に基づく強固なネットワークを活用し、M&Aにおけるマッチングから資金調達まで、より円滑かつ確実な実行体制を構築します。

さらに、日本経営総合研究所が培ってきたM&Aアドバイザリー事業をACNグループの事業基盤の一つとして「総合ソリューション事業」に融合させることで、顧客が抱えるあらゆる課題をワンストップで解決することを目指します。

日本の企業が抱える後継者問題や経営資源の制約といった課題に対し、ACN経営研究所は包括的な解決策を提供します。

広範な顧客基盤と金融機関ネットワークを活用したM&Aアドバイザリー事業により、企業の持続的な成長と日本経済の発展に貢献していきます。

総合ソリューション事業の新たな展開に注目が集まります。

ACNグループ「ACN経営研究所」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業価値を未来に繋ぐM＆Aアドバイザリー！ACNグループ「ACN経営研究所」 appeared first on Dtimes.