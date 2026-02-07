カドフジが、本わらび餅と新感覚ドリンクを提供する「わらび餅専門店 門藤 埼玉長瀞店」を2026年3月7日にグランドオープンします。

埼玉県秩父郡長瀞町に、本格的なわらび餅を味わえる専門店が誕生します。

門藤「わらび餅専門店 埼玉長瀞店」

開店日：2026年3月7日

所在地：埼玉県秩父郡長瀞町中野上388-2

黒を基調とした和の雰囲気漂う店舗で、本格わらび餅やオリジナルドリンクを提供します。

おはぎや蕎麦菓子も取り扱い、幅広い年齢層の方に楽しんでもらえるラインナップです。

本わらび餅【脆味】

門藤が販売する本わらび餅「脆味」は、香美脆味という四字熟語から名付けられました。

香美脆味は『韓非子』揚権篇に登場する言葉で、「香美」は香辛料のきいた豪華な食べ物、「脆味」はとろけるように柔らかい美味しい菓子を意味します。

とろけるような食感を、風味の違う三種のきな粉で愉しめる一品です。

春は花見菓子として、夏はガラスに盛って涼味菓子に、秋は抹茶と一緒に茶菓子として、冬はほんのり温めて温わらび餅として、一年中さまざまな楽しみ方ができます。

わらび餅ドリンク「WARABI-TA」

新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」も提供されます。

ホイップクリームをトッピングし、いちごソース、ミルク、抹茶、コーヒーなど色鮮やかな層が重なったドリンクです。

底にはわらび餅が沈み、デザート感覚で楽しめる一杯に仕上がっています。

とろける食感の本わらび餅を、三種のきな粉で味わい比べながら、季節ごとに異なる楽しみ方ができます。

新感覚のわらび餅ドリンクと合わせて、長瀞散策の休憩やお土産選びに立ち寄りたくなる専門店です。

門藤「わらび餅専門店 埼玉長瀞店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開店日はいつですか？

2026年3月7日にグランドオープンします。

Q. 店舗はどこにありますか？

埼玉県秩父郡長瀞町中野上388-2にあります。

Q. どのような商品がありますか？

本わらび餅「脆味」、わらび餅ドリンク「WARABI-TA」、おはぎ、蕎麦菓子などを取り扱っています。

Q. わらび餅はお土産に適していますか？

三種のきな粉で楽しめる本わらび餅「脆味」は、お土産に適した一品です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post とろける食感を三種のきな粉で愉しむ！門藤「わらび餅専門店 埼玉長瀞店」 appeared first on Dtimes.