SHINMEは、日本最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営するCAMPFIREと、生きもの・自然・文化の領域に特化したクラウドファンディングにおけるキュレーションパートナー契約を締結しました。

本パートナーシップにより、写真・映像・言葉・デザインを軸としたブランディングおよびストーリーテリングの知見を活かし、プロジェクトの立ち上げ段階から伴走する支援体制を強化します。

CAMPFIRE×SHINME「クラウドファンディング支援サービス」

手数料：従来のクラウドファンディング手数料から変更なし

対象領域：生きもの・自然・文化に関わるプロジェクト

支援内容：プロジェクト立ち上げ段階からの伴走、トップビジュアル設計、コピーライティング、写真・映像撮影、ブランドビジュアル制作

この取り組みは、CAMPFIREがこれまで提供してきたサポート体制をさらに強化するものです。

プロジェクトオーナーは従来のクラウドファンディング手数料から変更なく、本サービスを利用することが可能です。

挑戦の初期ハードルを下げ、より多くの想いあるプロジェクトが世の中へと届く仕組みの実現を目指します。

一貫した支援体制

SHINMEは、プロジェクトのトップビジュアル設計から、プロジェクトページ全体のコピーライティングまでを一貫して支援します。

必要に応じて最新鋭の機材を用いたブランディングを目的とした写真・映像撮影やブランドビジュアル制作もフレキシブルに提供します。

単なる資金調達に留まらず、プロジェクト終了後も活動が継続し、共感が循環していくための「表現の土台づくり」までを見据えた支援を行います。

表現の力で想いを可視化

SHINMEは本パートナーシップを通じて、生きもの・自然・文化に関わるプロジェクトが持つ背景や文脈、そこに込められた想いを丁寧に可視化します。

共感から支援、そして次のアクションへとつながるエコシステムの形成に貢献していきます。

多様な表現手法

写真・映像・言葉・デザイン、そしてテクノロジーを用いて、プロジェクトの魅力を多角的に表現します。

表現を起点に、構想・編集・実装までを一貫して担い、想いを一過性の「表現」で終わらせるのではなく、共感と理解を生み、社会へと循環させていくことを目指しています。

SHINMEの活動

SHINMEは、「人と自然、いのちをつなぐ表現」をテーマに、写真・映像・言葉・デザイン、そしてテクノロジーを用いて、社会課題や自然との共生を発信するクリエイティブ・スタジオです。

動物園・水族館における種の保全や動物福祉の取り組みを発信するメディア「wizoo」の運営をはじめ、生態系の保全活動、研究、地域や文化の現場と連携しながら、命の多様性や自然との共生を見つめ直すコンテンツ制作を行っています。

メディア「wizoo」

動物園・水族館の保全活動や動物福祉の取り組みを探求するメディア「wizoo」を運営しています。

生態系の保全活動、研究、地域や文化の現場と連携しながら、命の多様性や自然との共生を見つめ直すコンテンツを発信しています。

表現の力で社会と未来をつなぎ、多様な挑戦が持続的に育つ環境づくりに取り組む本パートナーシップ。

生きもの・自然・文化に関わるプロジェクトの想いを丁寧に可視化し、共感が循環していくエコシステムの形成が期待されます。

クラウドファンディングを通じて、より多くの社会課題や保全活動が持続可能な形で広がっていく仕組みが整います。

CAMPFIRE×SHINME「クラウドファンディング支援サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 従来のクラウドファンディング手数料から変更はありますか？

手数料の変更はありません。従来のクラウドファンディング手数料のまま、SHINMEの支援サービスを利用できます。

Q. どのような領域のプロジェクトが対象ですか？

生きもの・自然・文化に関わるプロジェクトが対象です。動物園・水族館の保全活動、生態系保全、地域文化の発信などが含まれます。

Q. どのような支援を受けられますか？

プロジェクトの立ち上げ段階からの伴走支援、トップビジュアル設計、プロジェクトページのコピーライティング、写真・映像撮影、ブランドビジュアル制作などを一貫して受けられます。

Q. SHINMEはどのような活動をしていますか？

写真・映像・言葉・デザイン・テクノロジーを用いて、社会課題や自然との共生を発信するクリエイティブ・スタジオです。動物園・水族館探求メディア「wizoo」の運営や、保全活動支援などを行っています。

