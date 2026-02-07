解体・不動産・リノベーション事業を展開するタミヤホームが、2026年2月2日に神奈川県横浜市に「神奈川支店」を開設しました。

空き家数が全国1位の東京都と3位の神奈川県の両エリアに強固な拠点を構え、専門特化型の新組織体制で地域密着の不動産解決サービスを強化します。

タミヤホーム「神奈川支店」

開設日：2026年2月2日

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8

電話：045-620-4766

タミヤホームは、一都三県を中心に解体・不動産・リノベーション事業を展開し、活用が困難な「負動産」を独自のバリューアップモデルで再生しています。

今回の神奈川支店開設により、空き家数が全国最多の東京都（約90万戸）および3位の神奈川県（約48万戸）の両エリアに拠点を構えることになりました。

各支店が特定の役割を担う専門特化型の新組織体制へと刷新し、地域密着の不動産解決サービスを強化します。

空き家問題の現状

空き家問題の現状に関する情報も押さえておきたいポイントです。

令和5年住宅・土地統計調査によれば、日本の空き家数は過去最多の899万5000戸に達しました。

東京都は89万8000戸で全国最多、神奈川県は47万7000戸と大阪府に次いで全国で3番目に多い水準です。

神奈川県内では、賃貸・売却用の空き家及び二次的住宅以外で人が住んでいない住宅が占める割合が増大傾向にあり、横浜市が最も多いというデータが公表されています。

管理が行き届かない空き家の増加や、都心部特有の狭小地における老朽建物の放置が問題となっており、適切な「解体」と「流通（不動産再生）」のニーズが急増しています。

サービス内容：負動産を富動産へ

タミヤホームは「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、2020年以降、解体工事を軸に空き家問題の解決に取り組んできました。

2025年には不動産ソリューション事業、リノベーション事業を展開し、不動産建設会社として新たな一歩を踏み出しました。

一般的な不動産会社では取り扱いが難しい「負動産」に新たな価値を見出すライフソリューションを展開しています。

主なサービスは、解体×不動産の一貫サポート、空き家・老朽建物の再生、事前減災・防災診断の3つです。

自社で解体工事を行うため、建物の状態を構造レベルで把握し、土地の価値を最大化する最適な出口戦略を提示します。

権利関係が複雑な物件や、築古で放置された空き家を買い取り、リノベーションや再開発を通じて「住める資産（富動産）」へと再生します。

防災士資格を持つ専門スタッフが、倒壊リスクのある建物やブロック塀等の診断を行い、地域の安全を守る「守るための解体」を推進します。

終活を考えている、相続する可能性があるなど「まだ解体工事をするかどうか決めていない」「解体工事以外の選択肢も知りたい」というケースでも相談可能です。

相談・見積もりは無料となっています。

専門特化型の新組織体制

神奈川支店の開設により、タミヤホームは以下の体制で事業を推進します。

神奈川支店（新設）は、神奈川エリアの建物（空き家・工場・マンション）の解体工事における営業・施工管理を担い、地域に密着した迅速な対応を実現します。

東京支店は、首都圏全域の空き家課題を解決する解体営業・施工管理の中枢を担うとともに、神奈川エリアを含む一都三県の不動産取引およびリノベーション、大規模解体の戦略・企画を牽引し、負動産解決のトータルプロデュースを推進します。

埼玉支店は、鉄骨・鍛冶工事事業を主軸に、難易度の高い現場を支える強固な技術供給を担います。

代表取締役社長 田宮 明彦からのメッセージ

代表取締役社長の田宮明彦氏は、以下のように語っています。

代表取締役就任7年目を迎えました。

2020年、代表取締役に就任した当時、年商2〜3億円規模だったタミヤホームは、多くの出会いと挑戦に支えられ、満6年で50億円規模の事業へと成長することができました。

この成長は、決して数字だけの成果ではありません。

一つひとつの現場、一本一本のご縁、そして『この会社なら任せたい』と信じてくださった地域の皆様の想いの積み重ねだと、心から感じています。

このたび開設した神奈川支店は、事業拡大のための拠点ではなく、理念とバリューを体現する場として生まれました。

『かいたいが、みらいを、かがやかせる。』この言葉の通り、解体という仕事を通じて、街の記憶を受け継ぎ、次の未来へとバトンを渡す存在でありたい。

神奈川という地域に根ざし、『困ったときに、真っ先に思い出してもらえる会社』『なくてはならない存在』として歩み続けてまいります。

そして、私たちは次の目標へ進みます。100億円企業へ。

それは単なる規模の拡大ではなく、信頼・人・理念を軸にした、持続可能で、誇れる成長です。

タミヤホームはこれからも、理念とバリューを判断基準に、地域と共に未来をつくる会社であり続けます。

タミヤホームのロゴは理念「虹を奏でる」をイメージしたデザインです。

神奈川支店は、単なる事業拡大のための拠点ではなく、この理念とタミヤバリュー「Sportsmanship」を体現する場所でもあります。

地域で困っている人のために、スポーツマンシップに則って社員一人一人が寄り添い、問題解決にチーム一丸となって取り組み、笑顔あふれる街にすることで、虹がかかり音楽を奏でるような地域を明るくさせる、未来を輝かせる拠点を目指しています。

神奈川エリアでは今後、雇用強化を図り、地域に貢献する人材の採用・育成に力を入れていく方針です。

空き家問題の解決を通じて、地域社会の発展に貢献し、負動産を富動産へと変えるサービスが、神奈川エリアでも本格的に展開されることになります。

神奈川県内で空き家や老朽建物の処理に悩む方にとって、新たな選択肢となる存在です。

タミヤホーム「神奈川支店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 神奈川支店の開設日はいつですか？

2026年2月2日に営業を開始しました。

Q. どのようなサービスを提供していますか？

解体工事、不動産ソリューション、空き家再生、リノベーション事業などを展開しています。解体と不動産の一貫サポート、空き家・老朽建物の再生、事前減災・防災診断などのサービスを提供しています。

Q. 相談や見積もりは有料ですか？

相談・見積もりは無料です。解体工事をするかどうか決めていない段階でも相談可能です。

Q. 神奈川支店の所在地はどこですか？

神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8です。電話番号は045-620-4766です。

Q. タミヤホームの従業員数は何名ですか？

2026年2月1日時点で70名です。

