MS＆ADインターリスク総研は、新刊『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』を2026年2月9日に発売します。

気候変動や人権リスク、情報開示などサステナビリティ分野への対応が企業価値を左右する時代において、CSO（最高サステナビリティ責任者）の役割が注目されています。

本書は、CSOに求められる役割と実務をグローバルな文脈も踏まえて分析し、国内先進企業10社の実践例を紹介する一冊です。

MS＆ADインターリスク総研『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』

発売日：2026年2月9日（月）

価格：2,860円（税込）

ページ数：240頁

サイズ：A5判

発行：経済法令研究会

編著：MS＆ADインターリスク総研／加藤晃

本書は、経営管理・サステナブル投資研究の第一人者である加藤晃氏（京都大学経営管理大学院特命教授）の監修の下、同氏と同社コンサルタントの共同執筆で制作されました。

CSOに求められる役割と実務をグローバルな文脈も踏まえて分析し、国内先進企業10社のCSOおよび実務責任者へのインタビューを通じて、リアルな実践例を明らかにしています。

「戦略」「ガバナンス」「リスク管理」「指標・目標」「情報開示」「コミュニケーション」の観点から、サステナビリティ経営の現場を解説します。

本書の構成

本書は、理論編と実践編の2部構成となっています。

理論編では、CSOを巡る現況と経営において求められる機能を解説します。

第1章「CSOという新たなリーダー像」、第2章「CSOとサステナビリティ部門の取り組み」で構成されています。

実践編では、CSO・サステナビリティ部門責任者へのインタビューを収録しています。

MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス、キリンホールディングス、味の素、コーセー、J.フロント リテイリング、フェイガー、日立製作所、帝人、レゾナック・ホールディングス、リコーの10社が登場します。

編著者プロフィール

MS＆ADインターリスク総研は、MS＆ADインシュアランスグループの目指す姿「リスクソリューションのプラットフォーマー」実現のため、サステナビリティ分野を含む広範な領域において、コンサルティングや調査研究、セミナー開催、講演・執筆など、多様なサービス・ソリューションを提供しています。

主な編著に、『最新リスクマネジメント経営』（日経BP）、『金融機関と経営者のためのかんたん！サプライチェーン入門』（経済法令研究会）などがあります。

加藤晃氏は、京都大学経営管理大学院特命教授を務めています。

貿易商社、AIU保険会社、愛知産業大学、東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授を経て、2025年から同大学嘱託教授に就任しました。

情報開示・経営戦略、サステナブルファイナンスが専門分野です。

サステナビリティ経営の実践に必要な知識と、先進企業の具体的な取り組み事例を学ぶことができる一冊です。

CSOやサステナビリティ部門の担当者だけでなく、経営層や関連業務に携わる方にとっても、実務に役立つ内容となっています。

企業価値向上とサステナビリティ経営の両立を目指す企業にとって、貴重な参考資料となるでしょう。

MS＆ADインターリスク総研『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post CSOの役割と実務を先進企業10社の事例で解説！MS&ADインターリスク総研『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』 appeared first on Dtimes.