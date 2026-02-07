NOTOTO.（石川県、共同代表：安江雪菜・松中権）は、能登官民連携復興センター、RCF、および能登エリアで活動する復興関連10団体と共同で、能登の復興現場における求人情報と仕事の魅力を集約した特設サイト「能登の未来をともにつくる」を本格始動させました。

この取り組みは、能登震災の復興事業において、地元の広告会社や求人情報メディアといった民間ローカルプレイヤーと、復興関連団体が組織の垣根を越えて連携する初の試みです。

これに合わせ、2026年2月15日には、能登でのキャリアの可能性を提示する人材フォーラムを金沢にて開催します。

NOTOTO.「能登の未来をともにつくる」

URL：https://www.jjc-tenshoku.net/noto_support/（ほくりくFIT転職内 特集ページ）

連携団体：能登官民連携復興センター、RCF、株式会社日本エージェンシー、株式会社人材情報センターほか

能登の復興現場は今、深刻な人材不足に直面しています。

これまでは副業人材やボランティア、あるいは各団体が個別に雇用活動を行ってきましたが、復興を加速させるためには、専門性を持った人材が「仕事」として現地に深く関わることが不可欠です。

そこで今回、復興関連団体が共同で「人材採用（雇用）」に踏み切るという、能登復興において前例のない仕組みを構築しました。

地元のネットワークを持つ広告会社（日本エージェンシー）や求人メディア「ほくりくFIT転職」（人材情報センター）とタッグを組むことで、能登を「課題解決の最前線」と捉える挑戦者とのマッチングを促進します。

この特設サイトは、副業やボランティアではなく、団体の一員として事業を推進する「雇用」形態の案件を多数掲載しています。

能登復興の現場と、キャリアを通じて社会に貢献したい挑戦者のマッチングを目的としています。

サイト掲載団体

NOTOTO.／湊／能登島地域づくり協議会／わくらす／ワンファミリー仙台／能登DMC／YNF／まちづくり輪島／奥能登すず宿泊体験施設木ノ浦ビレッジ／能登不動産など

このプロジェクトの趣旨に賛同する団体は日々増えており、今後も掲載団体は順次拡大していく予定です。

能登復興人材フォーラム「能登 Re:Model 社会課題の最前線での事業創造を、成長のチャンスに」

日時：2026年2月15日（日）13:30〜16:00

会場：金沢未来のまち創造館 多目的室1（定員50名）

参加申込：https://nototo.jp/posts/260215

能登を「最強の事業開発試験場」と捉え、自身のキャリアをアップデートしたい人材を募るためのフォーラムを開催します。

登壇者には、三谷産業代表取締役社長の三谷忠照氏、石川県副知事の浅野大介氏、ひらみゆき農園代表の平美由記氏、絶対そうしよ！代表取締役社長の徳野新太郎氏が参加し、NOTOTO.共同代表の松中権氏がモデレーターを務めます。

このフォーラムでは、能登での新しいキャリアの可能性が提示され、復興事業に携わることで得られる成長のチャンスについて議論されます。

能登の復興を「一過性の支援」ではなく「持続的な事業」として担う人材の採用に、地元と復興団体が一体となって取り組むこの試みは、能登の未来を切り拓く新しいモデルとなります。

能登を課題解決の最前線と捉え、自身のキャリアを社会貢献に活かしたい方にとって、貴重な機会となるでしょう。

よくある質問

Q. 「能登の未来をともにつくる」とはどのようなサイトですか？

能登の復興現場における求人情報と仕事の魅力を集約した特設求人サイトです。副業やボランティアではなく、団体の一員として事業を推進する「雇用」形態の案件を掲載しています。

Q. 能登復興人材フォーラムの開催日時はいつですか？

2026年2月15日（日）13:30〜16:00、金沢未来のまち創造館 多目的室1にて開催されます。定員は50名です。

Q. どのような団体が掲載されていますか？

NOTOTO.、湊、能登島地域づくり協議会、わくらす、ワンファミリー仙台、能登DMC、YNF、まちづくり輪島、奥能登すず宿泊体験施設木ノ浦ビレッジ、能登不動産などが掲載されており、今後も順次拡大予定です。

Q. フォーラムへの参加申込はどこからできますか？

https://nototo.jp/posts/260215 から参加申込が可能です。

