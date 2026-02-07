バイトを終え、何気なく母からのLINEを開くと、そこには「山で犬拾った」という思いもよらない報告が届いていたといいます。あまりに唐突な内容と、その後に続くやり取りは、多くの注目を集めることに。

話題となった投稿は記事執筆時点で112万再生を突破。「可愛すぎる♡」「拾われて良かった」などのコメントが寄せられています。

【動画：突然、母からのLINEで『山で犬を拾った』と連絡があり…想定外すぎる『まさかの展開』】

突然送られてきた「犬拾った」の連絡

TikTokアカウント「o2525n」に投稿されたのは、投稿者さんがバイト中に母から受け取ったLINEのやり取り。そこには、リードをつけた小さなワンちゃんの写真とともに、「犬」「拾った」「山で」という短い言葉が並んでいたといいます。あまりにも端的で現実味のない報告に、思わず笑ってしまったそうです。

さらに母からは、自宅で飼っていた愛犬に似ていることや可愛いことなどが、続けて送られてきたのだとか。小柄な体つきでカメラをまっすぐ見つめる姿からは、人を強く警戒している様子は感じられず、不思議な落ち着きがにじんでいたようでした。

すぐに始まった“お世話”

その後も母からの報告は止まらず、「犬、やっと寝た」というメッセージが届いたといいます。眠るまでの間、そばで様子を見守っていたのか、それとも寝かしつけていたのかは分からないものの、その一言からは寄り添う優しさが伝わってくるようでした。投稿主さんは驚いて、思わず「飼うの？」と返信したんだとか。

翌日には「シャンプーしたらきれいになった」と写真付きで連絡があり、外に出て散歩をする様子も送られてきたそう。日向で目を細め、口元を緩めるその姿は、山で保護されたばかりとは思えないほど自然体で、すでに家庭犬として馴染んでいるようにも感じられます。

並んで座る姿

先住犬と並んで外にいる場面もあり、その距離感は驚くほど穏やか。母からは「もうほんと、手放しきらんよね」という言葉も届いており、短い時間の中で芽生えた情の深さがうかがえます。投稿者さんも「このふたり離したくなくなる」と感じたのだとか。

その後、このワンちゃんは「くうちゃん」と呼ばれるようになり、現在は近所の友人宅で元気に育っているそう。母もときどき会いに行き、散歩をしたり触れ合っているといいます。「山で犬を拾った」という一言から始まった出来事は、心温まるまさかの展開となったのでした。

投稿には「おかんが犬拾ってくるのは激アツｗ」「幸せそうで泣けてきたやんけ」「かわいい♡お母さんもかわいい♡」「犬への真っ直ぐな愛にほっこりした」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「o2525n」では、楽しい日常の一コマが紹介されています。先住犬・デンちゃんとの思い出や、くうちゃんのその後についての投稿も。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「o2525n」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。