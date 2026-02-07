お迎え当時は男の子よりも体が小さかった大型犬ですが、2年後には立場が逆転して…？2人のビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で30万9000回再生を突破しています。

【動画：男の子と遊ぶ『小さな子犬』→2年後の『完全に立場が逆転した光景』】

小さな子犬と男の子

Instagramアカウント「yuu160cm」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「エル」くんと男の子が一緒に暮らし始めた頃の様子と、それから2年後の様子です。お迎え当時のエルくんは体重3kgの子犬で、小さくてコロコロした体で「遊んで遊んで～！」と男の子にじゃれついたり服を噛んで引っ張ったりしていたそう。

男の子はその構って攻撃を余裕の表情で受け止め、服を引っ張り返して遊び相手になってあげていたとか。エルくんのやんちゃで可愛い姿と男の子のお兄ちゃんらしい姿に、思わず頬が緩みます。

2年後、男の子よりも大きく成長！

ご家族に見守られながら、元気にすくすく成長していったエルくん。なんと2年後には体重が35kgまで増え、お迎え当時の10倍以上の大きさになっていたとか。

男の子よりも体が大きくなったため、一緒にいるとエルくんの方がお兄ちゃんに見えますが、中身まで大人になったわけではありません。エルくんは相変わらずやんちゃで、子犬の頃と同じように全力で男の子にじゃれつくそう。2人がじゃれ合っている光景は、もはや遊んでいるというより襲われているかのようです…！

しかし男の子は襲われているような状態でも、ニコニコしながら楽しそうに遊び相手になってあげているのだとか。たとえエルくんの方が立場が強くなっても、男の子にとっては可愛い弟のままなのでしょう。これからも2人はどんどん成長していきますが、素敵な関係はずっと変わらないでほしいですね。

この投稿には「可愛いMAXですね」「2人ともおっきくなったね～」「共に成長してる相棒」といったコメントが寄せられています。

ご本人は小さいつもり？

エルくんは男の子のことが大好きで、いつも手やお顔をペロペロと舐めて愛情表現をしてくれるそうです。自分の体の大きさをわかっていないのか、お膝に乗って甘えてくることもあるとか。もしかしたらご本人は今も子犬のまま、もしくは小型犬のつもりで生きているのかもしれませんね。

Instagramアカウント「yuu160cm」には、エルくんと2人の男の子の尊い日常が投稿されています。仲良しで可愛い姿や一緒に成長してきた様子に心がほっこりするので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuu160cm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。