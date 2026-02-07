ずっとわんちゃんを飼いたいと言い続けていた2人の娘さん。そんな2人に内緒で子犬を迎えたら……。わんこと対面した時の反応に「貰い泣きしてしまいました」「涙出ちゃうよね」「素敵な家族ですね！」と言った声が殺到し、記事執筆時点で26万9000回も再生されています。

【動画：2人の娘に内緒で『子犬を迎えた』結果→小学校から帰ってきた瞬間に…思わずもらい泣きする光景】

小学校から帰宅した娘たちにサプライズ

TikTokアカウント「pua（@pua.89）」さまに投稿されたのは、2人の娘さんに内緒で子犬を迎えた日の反応です。お母さまによると、娘さんたちはずっと「犬を飼いたい」と言い続けていたようで、そんな2人にサプライズするため、内緒でお迎えしたのだとか！

すると、娘さんたちがついに帰宅--

１人目の娘さんは、プアちゃんを見た瞬間、「え……？」と驚きすぎて一瞬理解が追いつかないような反応を見せてくれたとのこと。そして、すぐに近寄り「かわいい～！」と満面の笑みを浮かべながら大喜び！

さて、2人目の娘さんは……

プアちゃんを見た瞬間、「え……」と1人目の娘さんの同じ反応を見せた娘さん。しかし、すぐに喜びが顔に表れ、少しずつ笑顔に！

しかし、まだ現実に頭が追いついていないのか、「え～？」と戸惑う様子を見せつつ、徐々に状況を理解した娘さんは「もう！」と照れ隠しのような反応を見せてくれたのだとか！

わんこへの愛が溢れて号泣

ちょっぴり困惑した様子も見せつつ、喜びを隠しきれなかった娘さん。しかし、改めてプアちゃんに近寄り、頭を撫でると……

あまりの嬉しさと可愛さに、言葉が出ない様子！そのまま口元を片手で覆い、笑顔で固まってしまったかと思いきや……

あまりの嬉しさに、感極まって号泣してしまったのです！家族の一員になったことをこんなにも喜んでくれるなんて、プアちゃんも幸せ者ですね！

お迎え当日から、こんなにも出会いを喜んでもらえたプアちゃん。きっとこれから先、素敵なお姉さんたちの家族の一員として、幸せな暮らしが待っていることでしょう！

優しい涙にもらい泣きする人が続出！

ずっと願い続けてきた子犬をサプライズでお迎えし、感極まって泣いてしまった娘さんたちの優しさは、 TikTokでも大きな話題になりました。

投稿は、記事執筆時点で26万9000回を突破し、コメント欄には「貰い泣きしてしまいました」「涙出ちゃうよね」「素敵な家族ですね！」といった声がたくさん寄せられています。

TikTokアカウント「pua」さまは、不定期にその後のプアちゃんとご家族の様子を更新中です。優しいお姉ちゃんたちに溺愛されて、幸せそうにのびのびと暮らしている様子をご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pua（@pua.89）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。