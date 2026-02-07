17年ぶりのJ1で黒星発進のジェフが直面する洗礼「してはいけないミスをした時点でゲームは終わる」「J1に慣れるとか言っている場合ではない」愚直にやり続けた先に光を掴めるか
［J１百年構想リーグEAST第１節］千葉 ０−２ 浦和／２月７日／フクダ電子アリーナ
シーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦は、千葉にとって17年ぶりのJ1でのゲーム。フクアリには１万6338人の観衆が詰めかけたが、J1の洗礼を浴びるかのような黒星スタートとなった。
１週間前のちばぎんカップでもJ1の柏に内容でも圧倒され１−２で敗れていた千葉は、浦和戦のスタメンにはアカデミー育ちの17歳MF姫野誠を抜擢し、ボランチには経験豊富な小林祐介を起用して臨んだが、５分にPK、12分には右サイドを破られて早々に連続失点し、後半を中心に惜しいチャンスも作ったが、２点のビハインドを最後まで取り戻せなかった。
怪我などによる複数の主力の不在、J1の質への適応など様々な課題を抱えるなか、チームを奮い立たせるかのように柏戦後にも厳しい言葉を投げかけた小林慶行監督は改めて、毅然と試合を振り返った。
「非常に悔しいです。レベルが高いチームとやるとなれば本当にしてはいけないミスをした時点でゲームは終わります。そうした意味では１失点目のところであるとか、あんなことをしていたらずっと勝てないだろうなと。そういう話は選手たちと共有しました。それはカテゴリーが上だろうが下だろうが、例えばああいうミスが起こるようなチームであれば、去年もそうですし、僕らはここのステージでは戦ってないよねと選手たちと話をしました。
それ以外のところで相手の個の能力で決定的なシーンも作られていますが、一方で自分たちも仕組みのなかからしっかりチャンスを作ることができたところもあります。
そのなかでどういった戦いで自分たちは粘り強く勝点を積み上げていけるか。明確に浮かび上がってくると思います。ああいうミスは絶対に許されないし、そのなかで守備の時にどれだけ粘り強く本当に全員で相手の攻撃を防いでいけるのか。
今日は表現できましたが仕組みのなかで、決定機を作っていけるか、決定機の数を増やしていけるか。恐らくそれだけチャンスは作れないと思いますし、自分たちのことを分析されればされるほど、個の力はさらされてくる。時間が経てば経つほど難しいゲームも増えていくと思います。そういったところも含めてですが、今日のゲーム、非常に悔しいです。そういったゲームになったと思います」
一方で戦力は限られるなか、やることは決して変わらない。小林体制３年目で悲願のJ1復帰を成し遂げたチームは、“当たり前のことを当たり前にやる”を合言葉に、果敢なプレスに走り続け、球際で身体を張り続け、基本を決して怠らず、得意のサイド攻撃を活かして苦しい状況でも活路を開く実直な戦い方が魅力であった。
「（J1だからこその違いは選手は）間違いなく感じてはいると思います。だけど今日のゲームの入りで言えば、僕も見返していないので分かりませんが、失点するまでは恐らく自分たちペースだったと思います。だからゲームの入りがという表現が合っていかるは少し置いといてというところになると思います。後半になって変わったという部分では僕自身は前半からしっかり入っていたという認識でいます。
でもあの失点シーンが起きた。ああいうのが起きると少しずつ自信がなくなったりだとか、松尾選手に決定機を作られたシーンも、シンプルに自分のマークだからCBが付いていくところができない。そのへんは恐らくやれていたことがやれてない。
そこはちばぎんカップでの柏戦で、前半に思いっきり露呈してしまった部分だと思います。そういったところからはこのゲームはどうだったかというと、ちょっとだけ、半歩進んだかなと。
