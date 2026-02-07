2026年2月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
受けた好意には必ずお返しを。甘えっぱなしは好感度が下がりそう。
今日の運は親友が握っているので、衝突しないように楽しく過ごして。
ネガティブになりがち。物事のいい面だけを見る努力をしよう。
脇役に徹して周囲をサポート。運気は徐々に上昇しそう。
運気は低調。気分を変えて遊びや趣味に力を入れると回復するはず。
自分で自分を傷つけると不幸に。いたわる気持ちを持って。
目立つ言動にツキなし。静かに読書に励むといいことがありそう。
友人と話題の店をチェック。何かのヒントが見つかるかも。
心地よい緊張感を楽しめる1日。感性を研ぎ澄ますこと。
積極的に自己表現すれば、新しい自分を発見できる好調日に。
率直さが周囲に好かれる日。言いにくいことも口にして。
能力以上のことに挑戦を。誰にも言わなければ成功は確実。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
受けた好意には必ずお返しを。甘えっぱなしは好感度が下がりそう。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
今日の運は親友が握っているので、衝突しないように楽しく過ごして。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ネガティブになりがち。物事のいい面だけを見る努力をしよう。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
脇役に徹して周囲をサポート。運気は徐々に上昇しそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気は低調。気分を変えて遊びや趣味に力を入れると回復するはず。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自分で自分を傷つけると不幸に。いたわる気持ちを持って。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
目立つ言動にツキなし。静かに読書に励むといいことがありそう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
友人と話題の店をチェック。何かのヒントが見つかるかも。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心地よい緊張感を楽しめる1日。感性を研ぎ澄ますこと。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
積極的に自己表現すれば、新しい自分を発見できる好調日に。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
率直さが周囲に好かれる日。言いにくいことも口にして。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
能力以上のことに挑戦を。誰にも言わなければ成功は確実。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)