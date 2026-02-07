日本ハム、巨人、中日で計19年間プレーし、NPB通算2120安打を放った小笠原道大氏（52）が7日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。大会連覇を懸けて3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンについて語った。

日本ハムで2006年パ・リーグMVPに輝き、翌2007年にFA移籍した巨人ではセ・リーグMVP。リーグをまたいだ2年連続MVPは小笠原氏だけという実績を誇る。

日本代表としても経験豊富で、2004年アテネ五輪では銅メダル獲得に貢献。WBCには2006年の第1回大会（王貞治監督）、2009年の第2回大会（原辰徳監督）に連続出場して連覇を達成している。

そんなレジェンドが、自分たちと同じくWBC連覇を懸けて大会に臨む後輩たちをどう見ているのか。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から連覇の鍵などについて聞かれた。

NPB所属の注目している野手ついて聞かれると、阪神・佐藤輝明内野手（26）の名前をいの一番に挙げて「どれだけやるのかなっていうのがありますよね。起用法によって変わると思います。サードでやるのか外野にいくのか」とし、「牧がね、いい仕事いつもしてるのでね。今回またどれだけできるのかっていうのも見てみたい」とDeNA・牧秀悟内野手（27）にも言及した。

また、「しっかりと力がある近藤が。選球眼もいいですし、ミート力もある、勝負強さ。全てを兼ね備えているので結構ポイントになってくるのかな」とソフトバンク・近藤健介外野手（32）の名前も挙げると、「あと、やっぱり足も必要なんで周東。そこだけは欠かせない。スタメンから起用したい考えと、ここって時の代走でっていうのがあるので、そこ注目したいですね」と同・周東佑京外野手（29）の快足ぶり及びその起用法にも注目していた。